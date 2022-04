Manchester City x Atlético de Madri: onde assistir às quartas da Champions

Pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, o Manchester City recebe o Atlético de Madri, nesta terça-feira, 5, às 16h (de Brasília) no Etihad Stadium.

O City, de Pep Guardiola, vai em busca do título inédito e para isso usará seu estilo de jogo ofensivo para tentar ditar o ritmo do jogo. Vindo de uma goleada de 5 a 0 sobre o Sporting fora de casa, a equipe inglesa já acumula 23 gols em oito partidas nesta Liga dos Campões. O ponto forte do City tem sido a saída de bola e a ótima movimentação de meio de campo.

Por outro lado, o time de Diego Simeone, reconhecido pelo estilo mais defensivo, se mostra forte e bem organizado apostando no contra-ataque para se destacar nos jogos. A equipe vem de vitória por 4 a 1, contra o Alavés, no Wanda Metropolitano, pela oitava rodada de LaLiga, completando o sexto jogo sem perder.

Na temporada de 2015/16, Simeone eliminou o Bayern, de Guardiola na época e hoje, ambos se encontram novamente para uma partida que tem tudo para ser um grande espetáculo.

Confira a programação completa da Champions nesta terça-feira:

16h

Benfica x Liverpool – Space, HBO Max

Manchester City x Atlético de Madrid – TNT, HBO Max

