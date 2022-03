Manchester City se torna o clube mais rico do mundo pela 1ª vez

O tradicional relatório do Football Money League, divulgado nesta segunda-feira, 21, apontou o Manchester City como o clube de futebol mais rico do mundo, até então um feito inédito. Com receita avaliada em 644,9 milhões de euros (cerca de 3,5 bilhões de reais), o clube inglês ficou em primeiro lugar no estudo, que considerou a renda gerada por cada instituição na temporada 2020/2021.

Desde a criação do relatório, há 25 anos atrás, apenas três times lideraram o levantamento. O Manchester City, portanto, se torna o quarto time a conquistar o feito ao lado de Real Madrid, Manchester United e Barcelona, líder nas últimas duas edições.

O levantamento inclui os 30 clubes que mais geraram renda no futebol na última temporada, e considera os ingressos de bilheteria vendidos pelos times, os direitos de transmissão e o marketing e patrocínio. Além dele, Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea, Juventus e Tottenham compõem os dez clubes mais valiosos do mundo.

O clube inglês, atual campeão da Premier League, pertence a família real de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Por isso, o Deloitte, empresa responsável, apontou que alguns acordos de patrocínio do Manchester City são controversos.

