Manchester City faz sete no Leeds e consolida liderança na Inglaterra

O Manchester City não tomou conhecimento do Leeds nesta terça-feira, 14. Em novo encontro do espanhol Pep Guardiola com o argentino Marcelo Bielsa, a quem aponta publicamente como inspiração para a carreira como treinador, a equipe dirigida pelo espanhol consolidou um verdadeiro massacre: vitória por 7 a 0 em confronto no Etihad Stadium, em Manchester, válido pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado mantém a equipe na liderança isolada da competição, com 41 pontos.

A vantagem foi construída ainda no primeiro tempo. Com apenas oito minutos, Phil Foden abriu o placar para os mandantes. Aos 13, após cruzamento de Mahrez, Grealish marcou de cabeça. Aos 32 foi a vez de Kevin De Bruyne ampliar, aproveitando passe de Rodri.

Oh what a night! 💫 🔵 7-0 ⚪️ #ManCity pic.twitter.com/FbXXh5Y5lu — Manchester City (@ManCity) December 14, 2021 Continua após a publicidade

Mesmo em situação confortável, a equipe manteve o embalo para o segundo tempo: Mahrez, De Bruyne novamente, John Stones e Nathan Aké marcaram para o City.

O resultado faz com que a equipe fique a quatro pontos de distância do Liverpool, o segundo colocado. Os rivais ainda jogam nesta quinta-feira, 16, contra o Newcastle, e podem diminuir a vantagem. O Leeds ocupa a 16ª colocação, com 16 pontos.

Essa foi a nona vitória nos últimos dez jogos do Manchester City na temporada. A única derrota aconteceu para o Red Bull Leipzig, na última semana, pela Liga dos Campeões. Já classificada e com a primeira colocação assegurada, a equipe poupou titulares no confronto.

