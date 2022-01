Manchester City contrata Julián Álvarez, o ‘Rei da América’ de 2021

O Manchester City terá um novo reforço para seu poderoso ataque: o argentino Julián Álvarez, que brilhou na temporada passada com a camisa do River Plate. Segundo informação divulgada pelo jornal Olé nesta sexta-feira, 21, o clube inglês acertou com o jogador de 21 anos por 18 milhões de euros, cerca de 111 milhões de reais na cotação atual. O atleta, no entanto, não deve ser transferido tão logo à Europa, pois o acordo prevê que Julian permaneça no River até junho deste ano.

O planejamento do Manchester City conta com o argentino apenas para as futuras temporadas, e não tem pressa em transferir o jogador para a Inglaterra, onde vai disputar espaço em campo no elenco comandado por Pep Guardiola com nomes como o brasileiro Gabriel Jesus, o britânico Raheem Sterling, e o argelino Riyad Mahrez, entre outros.

Com menos de um ano para a Copa do Mundo de 2022, que será disputa em novembro, as partes envolvidas entenderam que seria mais interessante que o jogador permanecesse atuando pelos Millionários pelo menos até junho de 2022, condição que pode ser estendida até o final do ano.

Revelado pelo River, o jogador foi o artilheiro do clube em 2021, marcando 29 gols em 67 jogos. Campeão argentino, ele foi eleito pelo jornal uruguaio El País, o Rei da América em 2021, desbancando Gabigol, do Flamengo, e Gustavo Gómez, do Palmeiras.. Visto como a grande promessa do futebol argentino, o jogador foi convocado pela seleção para a Copa América e Eliminatórias, onde já acumula cinco partidas.

