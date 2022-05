Manchester City acerta contratação de Haaland, diz site britânico

Antes mesmo de a temporada acabar, o Manchester City já pode anunciar o primeiro reforço. De acordo com o portal The Athletic, a equipe de Pep Guardiola acertou a contratação de Erling Haaland, de 21 anos, e o anúncio deve acontecer ainda nesta semana. Com salários acertados na casa de 500.000 euros semanais (3,1 milhões de reais), o clube britânico deve notificar o Borussia Dortmund sobre pagamento da multa rescisória no valor de 63 milhões de libras, 392 milhões de reais.

Sondado pelas potências Real Madrid e Barcelona, a sensação norueguesa elegeu o City ainda em abril, segundo o Athletic, mas foi neste fim de temporada que os termos foram definidos e os detalhes para o anúncio também.

Apesar de Pep Guardiola ser um multicampeão em solo nacional pelo Manchester City, com 10 títulos desde que chegou à Inglaterra, o catalão bateu na trave em Liga dos Campeões. Sem um centroavante de ofício desde a saída de Sergio Aguero, o bilionário clube inglês não supriu o espaço deixado.

Haaland estreou profissionalmente pelo Bryne antes de jogar no Molde. Após os clubes noruegueses, brilhou no Red Bull Salzburg, onde fez 29 gols em 27 partidas. Contratado pelo Borussia Dortmund para 2020, fez 88 jogos e marcou 85 vezes com o time alemão.

