Mais seleções se classificam para a Copa do Mundo: resumo do fim de semana

A Copa do Mundo já começa a conhecer mais dos seus participantes para 2022. Neste fim de semana, mais cinco seleções carimbaram seu passaporte para a competição no Catar. No Brasileirão, o Flamengo goleou e complicou a situação do São Paulo, o Grêmio perdeu e segue afundado na zona de rebaixamento e o Corinthians venceu e subiu na tabela. Confira, abaixo, o melhor do fim de semana.

Eliminatórias da Copa

Além de Brasil, Qatar, Alemanha e Dinamarca, mais cinco seleções carimbaram, neste fim de semana, suas vagas na Copa do Mundo de 2022: Croácia, Espanha, Sérvia, França e Bélgica. O destaque negativo fica com Portugal, que levou um gol nos últimos da partida contra a Sérvia, perdeu e disputará a repescagem.

🤩 Unbelievable! Serbia, against all odds, come from behind to beat Portugal in Lisbon and reach the #WorldCup ✔️@FSSrbije | #WCQ pic.twitter.com/3HLXemABJd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2021

Brasileirão

Mais partidas agitaram o Campeonato Brasileiro. Neste fim de semana, o Grêmio perdeu para o América-MG e segue afundado na zona de rebaixamento na penúltima colocação da tabela. Quem também começa a se preocupar com a incômoda zona é o São Paulo, que foi goleado pelo Flamengo em pleno Morumbi e está a apenas 5 pontos do Juventude, primeiro clube no Z4. Na Arena, o Corinthians venceu o Cuiabá, engatou o quinto triunfo seguido em casa e subiu na tabela.

Ele tava como hoje, Nação!? Ixxxxxxxquece! 😀❤️🖤 Já são 13 gols no Brasileirão! #VamosFlamengo 📸 @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/z2gJAHw5yP Continua após a publicidade — Flamengo (@Flamengo) November 14, 2021

Copa Paulista

Depois de perder por 2 a 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa, no jogo de ida da final da Copa Paulista, o São Bernardo repetiu o placar, agora a seu favor, e conquistou a taça da competição nos pênaltis. O time do ABC paulista, que já havia conquistado o título da Série A2 do Paulistão, disputará a Série D do Brasileirão e a elite do futebol paulista em 2022.

Pior time do mundo?

O Íbis disputará a elite do Campeonato Pernambucano após 22 anos. Conhecido como o “pior time do mundo”, após uma série de insucessos dentro das quatro linhas na década de 1980, o clube da cidade de Paulista empatou por 2 a 2 com o Petrolina, neste domingo, 14, pela Série A2 do estadual, e garantiu uma vaga na primeira divisão da competição para 2022.

ÍBIS NA PRIMEIRA DIVISÃO! 🚀🙌🏼 pic.twitter.com/orm6rr8RQH — Íbis Sport Club (@ibismania) November 14, 2021