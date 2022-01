Lyon aceita vender Bruno Guimarães ao Newcastle e Athletico pode faturar

Adquirido recentemente por bilionários ligados ao governo da Arábia Saudita, o Newcastle começa a fazer investimentos para a próxima temporada. O nome da vez é Bruno Guimarães, meia brasileiro do Lyon. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, a negociação gira em torno de 40 milhões de euros (245 milhões de reais), que agradam a equipe francesa. Porém, o volante de 24 anos deve concretizar a transação só no início de fevereiro, após os compromissos com a seleção brasileira. Caso a venda seja confirmada, o Athletico-PR, clube formador, tem direito a 20% do lucro sobre o atleta.

Campeão olímpico com o Brasil nos Jogos de Tóquio de 2020, Bruno é um dos destaques do futebol francês. Pelo Campeonato Francês 2021/22, no Lyon, é o líder de assistências (3), grandes chances criadas (5), passes certos (58.5 por jogo), passes longos (4.7 por jogo) e desarmes (2.5 por jogo). Especulado anteriormente no Barcelona e outros gigantes, o destino do meio-campista deve ser o novo rico inglês.

Na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, o Newcastle enxerga a permanência na elite como essencial para o planejamento. Recentemente, o clube contratou o lateral-direito inglês Kieran Trippier e o centroavante neozelandês Chris Wood.

