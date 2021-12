Vanderlei Luxemburgo não é mais treinador do Cruzeiro. O anúncio oficial aconteceu nesta terça-feira, 28, por meio das redes sociais do clube, em um comunicado que afirma o desligamento da atual comissão técnica, para adequação financeira da nova gestão do futebol da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Além dele, o auxiliar Maurício Copertino, o preparador físico Antônio Mello e o diretor técnico Ricardo Rocha não seguirão em 2022.

“Desde a instauração de auditoria interna, o Comitê de Transição analisa todas as operações, procedimentos e contratos vigentes a fim de desenvolver uma gestão eficiente da SAF Cruzeiro. Para adequar as contas à realidade orçamentária do clube, a diretoria foi orientada a não renovar com a atual comissão técnica. A nova equipe será anunciada nos próximos dias. Em paralelo, outros desligamentos no departamento de futebol estão em curso. O Cruzeiro agradece imensamente a todos os profissionais pelos serviços prestados”, disse em comunicado.

O clube, vendido recentemente por R$ 400 milhões para o grupo de Ronaldo Fenômeno, vai para a terceira temporada seguida na segunda divisão e tem planejamento de resgatar as glórias. Em sua última passagem pelo Cruzeiro, Luxemburgo comandou a equipe 23 vezes, venceu oito jogos, empatou 11 e perdeu apenas quatro.

Os quatro profissionais desligados haviam renovado com o clube até o fim de 2023, antes da aquisição das ações da SAF por Ronaldo. Em um vídeo publicado em seu canal de YouTube, ele criticou o que chamou de “exposição da mídia” a situação envolvendo o seu futuro, mas garantiu respeitaria qualquer decisão que o novo dono do clube faria em relação a seu trabalho.

“Entendo que existe uma mudança, uma transição. Mas é complicado estar aqui. Tem a assessoria de imprensa, acompanho a mídia também. Luxemburgo avaliado se continua ou não, se os jogadores contratados continuam. Essa exposição na mídia, se continua ou não, é desnecessária”, declarou Luxemburgo.

“Qualquer decisão que for tomada, eu tenho que respeitar. Aqui, de coração, o que tiver que ser feito, vai ser aceito e meu coração irá continuar no Cruzeiro. Se eu continuar, vou me empenhar para levar o Cruzeiro de volta para a Primeira Divisão. Se eu sair, irei torcer muito para voltar”, completou.

O Cruzeiro estreia na próxima temporada em 26 de janeiro, pelo Campeonato Mineiro. A equipe receberá a URT, no Mineirão, ainda sem horário definido.

