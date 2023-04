Luxemburgo, Ceni e mais: os treinadores que estão livres no mercado

Ainda no começo da temporada, a dança das cadeiras de treinadores está quente no Brasil. Enquanto grandes times já trocaram o comando e enxergam novos horizontes, o Corinthians vive situação delicada. Após anunciar o fim do trabalho de Fernando Lázaro, contratou Cuca, que não suportou a pressão de parte da torcida em razão de sua condenação por ato sexual com uma menor de idade, em Berna, na Suíça, e também deixou o cargo.

Vivo na Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Corinthians busca um novo técnico para o restante da temporada. PLACAR separou os nomes que estão disponíveis no mercado, confira:

Vanderlei Luxemburgo

Sem clube desde que deixou o Cruzeiro, em 2021, Luxemburgo segue ativo após aventura sem sucesso na política. Tem cinco Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil no currículo.

Rogério Ceni

Demitido do São Paulo há uma semana, Ceni teve passagens vitoriosas por Fortaleza e Flamengo. Ainda jovem na função, é tratado como promissor.

Roger Machado

De grande histórico pelo Grêmio, Roger está sem clube desde setembro de 2022. É tetracampeão estadual em passagens por Atlético Mineiro, Bahia e tricolor gaúcho.

Guto Ferreira

Com bons trabalhos em Ceará, Bahia e base do Internacional, Guto foi demitido do Goiás há poucas semanas. Aos 57 anos, pode estar pronto para um grande desafio.

Marcelo Gallardo

Histórico treinador do River Plate, Gallardo não aceitou nenhuma proposta desde que deixou o clube, em outubro de 2022. Cobiçado por seleções e na Europa, segue livre.

Diego Alonso

Treinador do Uruguai na Copa do Mundo de 2022, Alonso teve seus melhores trabalhos no México. Venceu a Champions da Concacaf por Pachuca e Monterrey.

Bruno Lage

De trabalhos em Benfica e Wolverhampton, o português de 46 anos está livre. Conquistou um Campeonato Português pelos encarnados.

Continua após a publicidade

Reinaldo Rueda

Ex-Flamengo, Rueda ostenta um título da Libertadores com o Atlético Nacional, da Colômbia. Desde que deixou a seleção de seu país, está desempregado há um ano.

Tata Martino

De passagens por Barcelona e seleção argentina, Tata Martino deixou a seleção mexicana em novembro, após a Copa do Mundo. O técnico foi cotado em times sul-americanos recentemente.

Paulo Bento

Ex-jogador com passagens pela seleção portuguesa, Bento já foi treinador do Cruzeiro, em 2016. O último trabalho foi na Coreia do Sul, que terminou após a Copa de 2022.

Gustavo Alfaro

Experiente no futebol argentino, comando a seleção equatoriana no Mundial do Catar. Deixou o cargo após quase três anos.

Domenec Torrent

Auxiliar de Pep Guardiola durante anos, não emplacou no Brasil durante passagem pelo Flamengo. O último trabalho foi um curto período no turco Galatasaray.

Rudi Garcia

Francês de trabalhos em Roma, Olympique de Marselha e Lyon, deixou o Al Nassr, da Arábia Saudita, há poucas semanas. Seria uma aposta dos brasileiros.

André Villas-Boas

Desempregado há três anos, o jovem português admite pausa na carreira. Ainda assim, tem bom retrospecto no Porto e Zenit e já treinou potências como Chelsea e Tottenham.

Marcelo Bielsa

Sonho de clubes brasileiros, o argentino está oficialmente desempregado desde que deixou o Leeds United, em 2022. No entanto, segundo a imprensa uruguaia, ‘El Loco’ está muito próximo de ser anunciado como novo comandante da Celeste.