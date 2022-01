Lukaku x Tuchel: a cronologia da polêmica no Chelsea

O atacante belga Romelu Lukaku foi contratado na última janela por 115 milhões de euros, o equivalente a 700 milhões de reais, com o objetivo de tornar ainda mais forte o campeão europeu Chelsea. Cerca de seis meses depois, o artilheiro de 29 anos tornou-se a principal dor de cabeça do técnico Thomas Tuchel. O ambiente ficou conturbado após uma entrevista do jogador à imprensa italiana, na qual reclamou das oportunidades que vinha tendo no clube londrino e manifestou desejo de retornar à Inter de Milão no futuro. Lulaku, então, foi barrado de vez da equipe.

O belga soma sete gols em 18 partidas pelo Chelsea. Ele ficou afastado de algumas partidas por problemas físicos e perdeu espaço entre os titulares habituais em seu retorno. Em entrevista à Sky Sports, da Itália, publicada na última quinta-feira 30, e gravada com algumas semanas de antecedência, sem o conhecimento do clube, Lukaku questionou as escolhas de Tuchel e se mostrou decepcionado por não ter uma sequência.

“Fisicamente estou bem, melhor do que antes. Depois de dois anos na Itália, trabalhando com preparadores e nutricionistas, estou fisicamente ótimo. Mas não estou feliz com minha situação no Chelsea. Tuchel escolheu jogar em outro sistema. Não estou feliz com a situação que vivo, mas não posso desistir assim”, afirmou.

Um dia depois, Tuchel admitiu surpresa e insatisfação com as declarações de seu jogador mais caro. “Sendo sincero, não gostei, porque trazem um barulho que não precisamos agora. É fácil tirar declarações de contexto e por isso não gostei. Criam um ruído que não precisamos e que não nos ajuda em nada (…) Me surpreende porque não o vejo infeliz, ao contrário.”

O treinador alemão ainda prometeu conversar “da porta para dentro” com o atacante e explicou o que ele precisava fazer para recuperar a titularidade: “Treinar, treinar, jogar. Treinar, jogar, treinar, dormir, comer bem, treinar, jogar, dormir, comer bem, beber muita água, dormir, treinar e não dar entrevistas”.

Após a conversa, o atacante acabou barrado da partida diante do Liverpool, que terminou empatada em 2 a 2, no último domingo 2, em Stamford Bridge. Após o clássico, Tuchel voltou a falar do tema, em clima apaziguador. “Lukaku é nosso jogador e sempre há um caminho de volta. Vamos resolver esta situação internamente conversando. Depois de tomarmos uma decisão, talvez vocês saibam.”

A novela deve ganhar novos capítulos a partir desta segunda-feira, 3. O tabloide britânico Daily Mail informou que haverá uma reunião com a diretoria para definir a situação. O Chelsea é o vice-líder do Campeonato Inglês, com 43 pontos, dez a menos que o líder Manchester City, e no próximo mês viaja aos Emirados Árabes Unidos para a disputa do Mundial de Clubes, que terá também a participação do Palmeiras, campeão da Libertadores.