Lukaku faz as pazes com treinador e é reintegrado ao elenco do Chelsea

O atacante belga Romelu Lukaku está reintegrado ao elenco do Chelsea após pedir desculpas pelas declarações dadas em entrevista ao canal Sky Sports Italia. O treinador alemão Thomas Tuchel confirmou o retorno do jogador nesta terça-feira, 4, após tê-lo deixado de fora da partida contra o Liverpool, no último domingo, 2.

Na entrevista, não autorizada pelo Chelsea, Lukaku se disse insatisfeito na Inglaterra, criticou algumas escolhas de Tuchel sobre como utilizá-lo na equipe e ainda afirmou que sonhava voltar à Inter de Milão, onde foi campeão italiano na temporada passada. Agora, após a punição, Tuchel deu o assunto por resolvido.

“Romelu pediu desculpas e está de volta ao elenco. Para mim, foi importante entender que não foi algo intencional da parte dele. Não foi algo tão grande como as pessoas querem que seja. Não foi pequeno, mas podemos ficar calmos e aceitar as desculpas dele”, disse o técnico em coletiva de imprensa.

“Ele está ciente do que aconteceu e do que ele criou. Ele sente a responsabilidade de limpar a bagunça que fez. Talvez fique um pouco de mau cheiro, mas ele pode lidar com isso. Ele não tem escolha, ele é nosso jogador”, continuou Tuchel.

Assim, Lukaku – que custou 115 milhões de euros (739 milhões de reais pela cotação atual) ao Chelsea no início da temporada – pode até começar jogando contra o Tottenham nesta quarta-feira, 5, no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. A partida acontecerá no estádio de Stamford Bridge, às 16h45 (de Brasília).

