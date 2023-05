Luiz Araújo: alvo do Flamengo se destacou com Bielsa e está nos EUA

Em meio a problemas no início da temporada, o Flamengo segue tentando reforçar o seu elenco, especialmente o ataque. O nome da vez é Luiz Araújo, do Atlanta United, dos Estados Unidos, desejado por Jorge Sampaoli, mesmo com as atuais opções rubro-negras para o setor ofensivo.

Prestes a completar 27 anos, o ponta-direita que tem como preferida a perna canhota é velho conhecido da torcida do São Paulo e tem experiência na Europa. Atualmente na MLS, é titular de sua equipe e custou um preço considerado alto quando foi comprado, em agosto de 2021. Camisa 10 do Atlanta, tem o segundo maior salário entre brasileiros da liga de futebol dos Estados Unidos e recebe aproximadamente 4,5 milhões de dólares anuais (cerca de 22 milhões de reais, na cotação atual).

Início no São Paulo

Nascido em Taquaritinga, cidade paulista de pouco mais de 56.000 habitantes situada na mesorregião de Ribeirão Preto, Luiz Araújo deu seus primeiros passos do futebol no Mirassol, ainda na adolescência. Tratado como uma promessa no clube do interior, foi contratado pelo São Paulo, em 2013, para jogar no sub-17 da equipe, onde logo conquistou a Copa do Brasil da categoria, com direito a gol na decisão, sobre o Flamengo.

Driblador e muito técnico com a bola no pé, o canhoto não demorou a se destacar nas categorias sub-20. Ao lado de nomes como Lucas Perri e Lucas Fernandes, hoje no Botafogo, e David Neres, atualmente no Benfica, conquistou a Copa do Brasil da categoria, em 2015.

No fim de seus 19 anos, Araújo foi emprestado para o Novorizontino e disputou o Paulistão. De volta ao Morumbi, estreou profissionalmente pelo Tricolor dia 5 de junho de 2016, ao ser pinçado por Edgardo Bauza e entrar em campo aos 29 minutos do segundo tempo, em vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão.

Já no fim da temporada, marcou seu primeiro gol pelo clube que o revelou. Em clássico contra o Corinthians, no Morumbi, substituiu o atacante Kelvin, machucado no fim do primeiro tempo, e brilhou. Ao lado de David Neres, seu parceiro desde a base, e Cueva, conduziu a goleada por 4 a 0 e anotou o seu para fechar o placar, já nos acréscimos.

Experiência na Europa

Nas graças da torcida, não durou muito mais tempo no São Paulo e foi vendido na metade de 2017, para o Lille, da França, por 10,5 milhões de euros (38 milhões de reais à época). Luiz Araújo chegou ao novo clube na mesma época que o polêmico treinador Marcelo Bielsa, que havia afastado 11 jogadores para promover uma limpa no elenco e pediu o brasileiro como um dos pilares da renovação. Querido pelo “chefe”, não custou a se adaptar e demorou sete partidas para anotar o seu primeiro gol.

Em entrevista coletiva, elogiou o técnico, hoje na seleção uruguaia, marcando a boa relação: “O Bielsa é ótimo. Gosto do estilo dele e sei que posso crescer muito na carreira sendo treinado por ele. Acato tudo o que ele me fala porque sei que é para o meu bem.”

Em quatro temporadas completas pelo Lille, fez 136 jogos, marcou 18 gols e deu seis assistências. Foi campeão do Campeonato Francês da temporada 2020/21, sob comando de Christophe Galtier, atualmente treinador do badalado PSG.

Rumo aos Estados Unidos

Luiz Araújo começava a sua quinta temporada na Europa e tinha 25 anos recém-completos quando decidiu trocar a França pelos Estados Unidos. Desejado por brasileiros na época, optou pelo Atlanta United, que desembolsou cerca de 10 milhões de euros (cerca de 61 milhões de reis na cotação do período) para a compra.

Titular e camisa 10 do time, o atacante brasileiro é um dos pilares do projeto, junto a Thiago Almada, campeão da Copa do Mundo com a Argentina. Em 59 jogos com a camisa da equipe do estado da Geórgia, Araújo fez 13 gols e deu oito assistências.

Em outras estatísticas, o ponta-direita também se destaca. Em 87 jogos de MLS, mantém uma média de 1,5 passes para finalização por partida e é o sétimo jogador da liga com mais dribles certos nesta temporada (2,6 por jogo), segundo o Sofascore.

Possível utilização no Flamengo

Em caso de negócios concretizados e considerando a permanência de todos atuais jogadores, Luiz Araújo chegaria ao Brasil com muitos concorrentes. Utilizado como ponta pela direita, teria de galgar espaço com Sampaoli entre nomes queridos pela torcida e outros que podem pedir passagem na temporada.

Atualmente, o Flamengo conta com Marinho, Everton Cebolinha e Bruno Henrique como jogadores essencialmente de lado de campo. No entanto, também há a presença de Everton Ribeiro, Matheus França e Arrascaeta como jogadores de frente, que flutuam no campo ofensivo.