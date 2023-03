Luiz Adriano volta ao Inter pressionado por Suárez e números; entenda

Luiz Adriano foi apresentado oficialmente como novo reforço do Internacional para a temporada 2023 nesta terça-feira, 28. Prestes a completar 36 anos, em 12 de abril, o jogador retorna ao clube que o formou depois de 16 anos e uma carreira de altos e baixos no exterior.

Foram nove anos no Shakhtar Donetsk, onde se tornou ídolo e maior artilheiro do time ucraniano (130 gols em 267 jogos), mas desde que saiu, em 2015, oscilou nos demais times que defendeu – a exceção foi 2017 pelo Spartak e 2020 pelo Palmeiras.

Agora, o atleta busca reencontrar o melhor desempenho ofuscado por outro camisa 9 de peso no Rio Grande do Sul, o atacante uruguaio Luis Suárez, que pelo Grêmio tem uma marca de quase um gol por jogo neste início de temporada.

O atacante colorado, inclusive, já se colocou à disposição do técnico Mano Menezes para o Grenal do próximo domingo, 5, na Arena do Grêmio. “Não tem coisa melhor que jogar um Grenal, é um combustível a mais. Poder jogar um Gre-Nal novamente, estar num jogo desse que para o Rio Grande do Sul. Fico muito feliz de voltar nessa semana de Grenal”.

Relembre as últimas passagens de Luiz Adriano:

Milan

Foram 36 jogos, seis gols e uma passagem apagada. Contratado em 2015 por 8 milhões de euros depois do sucesso no futebol ucraniano, o atacante não conseguiu repetir o mesmo desempenho na Itália. Na temporada 2016/17, as partes rescindiram o contrato depois do jogador atuar em apenas 7 jogos.

Spartak Moscou

Quatro temporadas, mas somente em uma delas ele realmente brilhou. A 2017/18, quando marcou 15 gols e foi campeão do Campeonato Russo e da Supertaça da Rússia. Nas outras, não passou dos dez gols marcados.

Palmeiras

No retorno ao futebol brasileiro depois de altos e baixos no exterior, Luiz Adriano chegou ao clube paulista com alto rendimento: em 2019, marcou sete gols em 15 jogos. Depois fez 20 gols em 52 partidas, marcando gols importantes para a conquista da Copa do Brasil e Libertadores, competição que balançou cinco vezes naquele ano.

No entanto, em 2021, o jogador perdeu espaço na equipe de Abel Ferreira e arrumou briga com os torcedores alviverdes. Acabou rescindindo o contrato no início de 2022.

Antalyaspor

Marcou oito gols, quatro em cada temporada que disputou, em 38 jogos. Pelo clube, atuou mais como um meio-campista. Na apresentação no retorno ao Inter, o jogador destacou a passagem: “ Foi muito boa. Jogava em uma posição diferente, como um 10. Fiz todos os jogos da temporada e me sinto muito bem fisicamente”.