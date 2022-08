Luiz Adriano é provocado por palmeirense e rebate: ‘Mundial eu tenho’

Mesmo depois de já ter saído do Palmeiras, o atacante Luiz Adriano se envolveu em mais uma polêmica com a torcida alviverde. Na noite da segunda-feira, 8, o jogador respondeu a uma provocação de uma página palmeirense no Instagram, que publicou um vídeo do jogador perdendo um pênalti pelo seu clube atual, o Antalyaspor, da Turquia. “Mundial eu tenho”, rebateu o atleta.

Depois, Luiz Adriano ainda postou uma foto sua ao lado da taça do Mundial de Clubes da Fifa, que ele conquistou quando defendia o Internacional, ainda no início da carreira, em 2006, quando tinha 19 anos.

O fato de o Palmeiras nunca ter vencido o Mundial atual nem a antiga Copa Intercontinental, reconhecida pela Fifa como equivalente ao torneio moderno, é motivo constante de provocação por torcidas rivais. Já o alviverde se considera o primeiro campeão mundial, por ter conquistado a Taça Rio, torneio internacional de 1951.

Contratado em 2019 pelo Palmeiras, Luiz Adriano fez 106 jogos pelo clube e foi importante nos títulos da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista em 2020. Após um 2021 mais apagado e repleto de discussões com torcedores, dentro de campo e nas redes sociais, rescindiu contrato em fevereiro deste ano.

