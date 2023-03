Luis Suárez, exclusivo: estrela do Grêmio abre o jogo na PLACAR de março

Em suas mais de cinco décadas de existência, PLACAR sempre foi a casa dos grandes craques. A edição de março faz jus à tradição e traz em sua reportagem de capa uma entrevista com Luis Suárez, a nova estrela do Grêmio e do futebol brasileiro. A revista já está disponível em nossas plataformas digitais, em dispositivos iOS e também Android e a impressa estará nas bancas e nas casas dos assinantes a partir do dia 10.

Em sua primeira entrevista a um veículo brasileiro desde sua chegada ao Grêmio, Luisito não se escondeu de nenhum tema durante o papo em Porto Alegre. Além dos bastidores da negociação e sobre suas expectativas de brilhar pelo Tricolor, falou abertamente sobre temas sensíveis, como as mordidas em rivais e outros episódios de descontrole. Sem amarras, o jogador de 36 anos contou que que precisou de ajuda psicológica para conseguir conter suas frustrações em campo.

Suárez relembrou o histórico trio de ataque MSN, ao lado de Neymar e Lionel Messi, no Barcelona e contou bastidores do dia em que tentou convencer o brasileiro a permanecer na Catalunha. Ao longo dos próximos dias, trechos em vídeo e texto serão divulgados em nosso site e redes sociais.

Além da luxuosa entrevista, a PLACAR de março traz outras atrações quentes, como a escolha da seleção brasileira que tentará conquistar, enfim, o hexacampeonato mundial em 2026. Em um exercício de futurologia, a revista desafiou 50 jornalistas a escalar o time ideal para a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá.

Em outra matéria especial, PLACAR revisitou um antigo debate sobre quem é o maior da história. Se a consagração de Lionel Messi no Catar o colocou mais firme do que nunca na disputa, a comoção em torno da morte de Pelé não deixou dúvidas: o Rei é o maior de todos e não se fala mais nisso! (confira na edição a argumentação de PLACAR, com estatísticas da carreira de Messi, Pelé e Maradona).

A revista do mês ainda discute o fracasso do Flamengo no Mundial de Clubes, as revelações do futebol nacional apresentadas na Copa São Paulo vencida pelo Palmeiras e muito mais. Garanta a sua!

Carta ao leitor:

A edição de PLACAR que você tem em mãos ficou especialmente caprichada, com um leque de temas variados e de interesse a todos os gostos

e torcidas. Um dos modos de medir a riqueza de uma revista é a saudável briga pela capa. O mês começou com destaque para a reportagem em torno das carreiras de Pelé, Messi e Maradona — o mais completo levantamento de títulos e gols do trio, que só nós sabemos fazer.

A conclusão — e é ela que tinha posto o assunto na ribalta — é que não tem para ninguém, o melhor de todos os tempos é Pelé e não se fala mais nisso. Sim, a estatística de Messi é avassaladora e o título no Catar o fez subir na escada que vai dar no olimpo. Mas só Pelé tem três Copas do Mundo e só ele provocaria a comoção mundial que provocou, ao morrer, em 29 de dezembro do ano passado. Os argentinos que se entendam, agora, na contenda entre os dois canhotos. Há entre eles um embate vivíssimo, ainda que Messi pareça ter deixado El Diez para trás. Do ponto de vista de PLACAR fica decretado: o topo é do Rei. Para ilustrar essa história, convidamos um craque, o desenhista Oberdan Machado. A capa ficaria

linda, como se vê aqui ao lado.

Mas, e como sempre há um mas… entrou em jogo uma outra belíssima ideia, a escolha da seleção brasileira de 2026 a partir do voto de um luxuoso elenco de cinquenta jornalistas. E se pedíssemos para o Oberdan pôr no papel o onze selecionado? Dito e feito. Ficou tão bom, e tão divertido, que logo imaginamos fazer da matéria o porta-estandarte da PLACAR deste mês. As listas são fascinantes e tentar imaginar quem vestirá a canarinho na Copa de 2026, ainda mais (vá até a pág. 18 para descobrir). Tínhamos, portanto, uma nova capa — o elogio a Pelé ficaria como nobilíssimo destaque. E, então, aos 45 do segundo tempo, o repórter Klaus Richmond teve a confirmação do encontro que havia bom tempo ele tentava confirmar: Luis Suárez, o Luisito do Grêmio, daria uma entrevista em Porto Alegre com direito a sessão de fotos. Golaço! E Suárez é quem decidimos iluminar — por ser um nomaço, por ser exclusivo, por estar na boca do povo. Que bom ter um problema desse tamanho, o dilema entre três pepitas de ouro.

*** A PLACAR deste mês é a primeira gerida pela Editora Score, em novo e fundamental capítulo da mais longeva revista de futebol do Brasil. A qualidade será a mesma de sempre, de rigor e informações inigualáveis, e com um belo salto — a expansão da marca nas redes sociais, sobretudo na PLACAR TV, acessível pelo YouTube. Sigamos juntos!

