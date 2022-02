Luis Díaz, a sensação do Liverpool que foi revelada em torneio indígena

O Liverpool viaja à Itália para enfrentar a Inter de Milão nesta quarta-feira, 16, no jogo de ida das oitavas de final Liga dos Campeões, com reforço de peso no ataque: o colombiano Luis Díaz, atacante contratado há duas semanas e que já arrancou elogios do técnico Jürgen Klopp. O jogador de 25 anos apareceu para o futebol em um torneio inusitado, a Copa Americana de Povos Indígenas, e mais recentemente brilhou no Porto, de Portugal, e na seleção de seu país.

Contratado nos últimos dias da janela de transferência de inverno da Europa, no final de janeiro, por 49 milhões de libras e contrato até 2027, Díaz já fez dois jogos com o Liverpool. Na quinta-feira passada, 10, debutou entre os titulares na vitória da equipe sobre o Leicester na Premier Legue, e o impacto imediato da atuação fez com que Klopp elogiasse o desemprenho do jogador.

“Sua alegria e amor pelo futebol são tão óbvios. Quando você o vê treinando, ele não consegue parar de sorrir. Nunca tive um jogador assim, é uma loucura. Estamos muito, muito felizes por tê-lo aqui”, disse Klopp em entrevista coletiva após o jogo.

Díaz ganhou projeção mundial no Porto, onde atuou por duas temporadas e meia. Foram 108 jogos e 41 gols, além dos títulos da Supertaça de Portugal e do campeonato nacional. Na atual temporada, já contando os jogos que fez no Liverpool, fez 30 partidas e 16 gols. Atacante versátil e com boa finalização, ele logo ganhou a titularidade na equipe lusitana.

Natural de Barracas, no município de Guajira, e parte da comunidade Wayúu, grupo étnico da região ao norte da Colômbia, Díaz chamou atenção em 2015, então com 18 anos, ao fazer parte da seleção colombiana vice-campeã da primeira e única edição da Copa Americana de Povos Indígenas.

Ao se destacar, foi chamado para o sub-20 do Barranquilla FC, time da segunda divisão do país, e um ano mais tarde, transferiu-se para o Junior de Barranquilla, onde ganhou grande protagonismo em 2018. Foi peça-chave da equipe que foi vice-campeã da Sul-Americana – edição vencida pelo Athletico-PR. À época, o jogador despertou interesse do Flamengo, mas as negociações não avançaram. Não tardou para o jovem partir rumo à Europa.

Na seleção colombiana, o atacante é lembrança constante do técnico Reinaldo Rueda e foi convocado recentemente para as Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar – são 31 jogos e sete gols marcados. O destaque foi o golaço de bicicleta marcado contra o Brasil, na partida da Copa América de 2021, torneio em que ele foi artilheiro ao lado do argentino Messi, com quatro gols, e eleito o jogador revelação. Pelo gol contra o Brasil, Díaz concorreu ainda ao prêmio Puskás de gol mais bonito do ano, mas não venceu.

¡Luis Díaz al Premio Puskas! ⚽​ El golazo del colombiano 🇨🇴 en la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 ante Brasil 🇧🇷 fue nominado para participar del Premio Puskas, galardón que otorga la FIFA al mejor gol del año 👏🏼@FCFSeleccionCol pic.twitter.com/NHnLkf86Jm — Copa América (@CopaAmerica) November 30, 2021

Aos 25 anos, o agora camisa 23 da equipe de Anfield integra o ataque recheado de estrelas ao lado de Sadio Mané, Roberto Firmino, Diogo Jota e Mohamed Salah. A primeira impressão do recém-chegado, porém, parece ter agradado a Klopp, que se mostrou impressionado com as aparições do colombiano nos dois jogos em que disputou em fevereiro com a equipe, nos triunfos sobre o Cardiff e Leicester.

Só o tempo irá dizer os passos do colombiano em Liverpool, e o primeiro deles começa em busca do almejado título da Liga dos Campeões. A bola rola para Liverpool e Inter de Milão nesta quarta-feira, 16, às 17h (de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, pelas oitavas de final do torneio.

