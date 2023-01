Luan Campos, quem é a promessa do América-MG que brilha na Copinha

Em noite de Vila Belmiro cheia de torcedores que esperavam uma vitória do Santos rumo a mais uma final de Copa São Paulo de Futebol Júnior, quem brilhou foi um visitante. Esbanjando habilidade e personalidade, o atacante Luan Campos, 20 anos, marcou os três gols do América Mineiro na vitória sobre o Peixe no último domingo, 22, pela semifinal da Copinha.

A atuação heroica do camisa 7 o Coelho começou com um belo gol de falta, aos 19 minutos do primeiro tempo, que tirou o placar do zero.

Muito acionado pelos companheiros, o jogador ampliou no fim da etapa inicial, ao receber passe de Adyson, puxar o contra-ataque e tocar na saída do goleiro santista.

Com 11 minutos do segundo tempo, fez o seu terceiro tento, saindo da ponta esquerda, cortando para o meio e finalizando de fora da área.

Nascido em Marília, cidade do interior paulista, a aproximadamente 450 km de São Paulo, Luan ingressou já mais tarde nas categorias de base de um clube profissional.

Captado pelo Marília Atlético Clube em 2020, aos 17 anos, o jogador de 2002 rapidamente foi contratado pela base do Palmeiras. Pelo alviverde, contudo, não conseguiu se destacar e, após duas temporadas, foi para o Coelho, clube que defende desde 2022.

Foram apenas 19 partidas pelo Verdão, sendo nove delas como titular e três gols marcados.

Que tapa foi esse, Luan Campos?! 😳⚽🔥 GOLAÇO! O Coelho tá garantindo uma vaga na final da Copinha! Vem que esse jogo vai ser demais! #CopinhaNoSportv pic.twitter.com/rs85BGl8ky — sportv (@sportv) January 23, 2023

Na última temporada, o atacante marcou 13 gols em 28 partidas. O rendimento o tornou destaque do Coelho em boas participações no sub-20: o vice-campeonato Mineiro e a campanha até as quartas de final do Brasileirão.

Em um dos jogos pelo nacional, encontrou seu ex-clube – agora adversário na final Copinha – e saiu melhor. Durante jogo disputado com mando do Palmeiras, o Coelho venceu por 3 a 2 e quem balançou a rede para a vitória foi Luan, ao converter cobrança de pênalti.

Esta é a última Copa São Paulo de Futebol Júnior que Luan Campos pode ser inscrito, o que representa uma maior possibilidade de chances no profissional ainda no Mineiro deste ano. O atacante pode se aproveitar da fase do Coelho, que anualmente se firma como um time de elite do futebol brasileiro.

Na Copinha já são quatro gols e três assistências. O próximo desafio será a final contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Chance de fazer história de vez.