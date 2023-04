Livre no mercado: como foi a passagem de James Rodríguez pelo Olympiacos

James Rodríguez vive um futuro diferente do que foi projetado há cerca de dez anos, quando era apontado como uma das maiores promessas do futebol mundial. Sem clube mais uma vez, após rescindir com o Olympiacos, da Grécia, o meia colombiano de 31 anos volta a ser assunto em especulações de times brasileiros.

Destaque pela seleção colombiana na Copa do Mundo de 2014, torneio no qual terminou como artilheiro, James foi contratado pelo Real Madrid. Na equipe merengue, teve boas temporadas e somou dois títulos da Liga dos Campeões.

Mas fato é que há pelo menos quatro temporadas o meia não engata uma sequência positiva. Longe do auge no Real Madrid, foi emprestado ao Bayern; depois teve uma breve passagem pelo Everton e rumou a clubes menos midiáticos. Confira, abaixo o restrospecto recente.

Bayern de Munique (2017-2019)

Emprestado pelo Real ao Bayern, James teve um início promissor. Em seu primeiro ano no clube alemão atuou em 39 jogos, marcou 9 gols e deu 14 assistências. Depois, viu seu rendimento e a titularidade cair por terra. Em 2019, ao fim do vínculo, ele pediu para que o Bayern não exercesse a opção de compra.

Continua após a publicidade

Everton (2020-2021)

Fora do Bayern e sem espaço no Real Madrid, o meio-campista acabou negociado ao Everton a custo zero. No futebol inglês, atuou em 26 jogos, com seis bolas na rede e nove assistências. Apesar disso, ficou de fora dos planos do time para a temporada de 2020.

Al-Rayyan (2021-2022)

Dezesseis jogos, cinco gols e uma fraca aparição em 14 partidas pelo clube catari. À época, seu nome estava fortemente especulado no Botafogo, no entanto, as negociações não avançaram e o jogador foi ao Olympiacos.



Olympiacos (2022-2023)

Convencido por Marcelo, seu ex-colega de Real Madrid que hoje está no Fluminense, James chegou à Grécia em setembro de 2022. Em 23 jogos pelo Olympiacos, marcou cinco gols e deu seis assistências. Encerrou o contrato sem nenhum troféu e uma média de 0,47 participações diretas por partida.