Liverpool x Villarreal: onde assistir à semi da Champions nesta quarta, 27

Liverpool e Villarreal fazem nesta quarta-feira, 27, a partir das 16h (de Brasília), em Anfield, o primeiro confronto de uma das semifinais da Liga dos Campeões. A partida será transmitida ao vivo pela TNT Sports e pela HBO Max.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Os donos da casa chegam como favoritos e contarão com o apoio da torcida para tentar abrir vantagem diante da equipe espanhola. Invictos desde a derrota para a Inter de Milão, pelas quartas de final da Champions, a equipe alcançou dez jogos sem perder dos quais venceu oito e empatou dois. Além disso, conseguiram alcançar a vice-liderança da Premier League, com apenas um ponto de diferença do líder Manchester City.

Do outro lado, o campeão da última edição da Liga da Europa faz surpreendente campanha na Champions, tendo eliminado a Juventus e o Bayern de Munique. Para a partida , o defensor Albert Moreno, o meia Francis Coquelin e o atacante Gerad Moreno são duvidas na escalação já que estão sob os cuidados do departamento médico do time.

Confira onde assistir ao jogo de ida da semi da Champions League nesta quarta-feira:

16h

Liverpool x Villarreal – TNT Sports e HBO Max

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!