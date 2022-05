Liverpool x Real Madrid: onde assistir e tudo sobre a final da Champions

Liverpool e Real Madrid fazem neste sábado, 28, às 16h (de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis, a aguardada finalíssima da Liga dos Campeões, principal torneio de clubes do mundo. Ingleses buscam igualar ao Milan como segundo maior vencedor do torneio, com sete conquistas, enquanto os espanhóis tentam chegar ao 14º troféu – o quinto nas últimas nove edições.

O encontro será, também, um tira-teima entre os rivais na Champions. Em finais, os Reds venceram os merengues em 1981, mas sucumbiram na decisão mais recente, em 2018

PLACAR lista a seguir onde assistir ao confronto, as campanhas das equipes até aqui, os principais destaques e curiosidades. Confira:

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SBT, em TV aberta, e também estará disponível pelo canal fechado TNT e pela plataforma de streaming HBO Max.

As campanhas

O Liverpool chega à decisão com 100% de aproveitamento na fase de grupos: seis vitórias, 17 gols marcados e seis gols sofridos em chave com Atlético de Madri, Porto e Milan. Nas oitavas de final, superou a Inter de Milão – para quem sofreu a única derrota no torneio até aqui, 1 a 0 em Anfield. Passou pelo Benfica nas quartas, com uma vitória e um empate, e pelo Villarreal na semi, com duas vitórias.

Ao todo, a campanha da equipe dirigida por Jürgen Klopp totaliza: 10 vitórias, uma derrota e um empate, um aproveitamento de 86,1% dos pontos disputados

Já o Real Madrid somou 15 dos 18 pontos possíveis no grupo D ao lado de Inter de Milão, Sheriff e Shakhtar Donetsk. O único tropeço, curiosamente, aconteceu para o modesto Sheriff, clube mais vencedor da Moldávia, região cercada por conflitos geopolíticos.

Nos mata-matas, protagonizou espetaculares reações diante do Paris Saint-Germain, logo nas oitavas de final. Também superou o Chelsea, nas quartas, e o Manchester City, nas semis, com roteiros dramáticos semelhantes.

O time de Carlos Ancelotti alcançou oito vitórias e quatro derrotas, três delas nos jogos eliminatórios. O aproveitamento é de 66,6%.

Destaques

Pelo Liverpool, o principal destaque é o atacante egípcio Mohamed Salah, que marcou oito gols na competição. Autor de 31 bolas nas redes em 50 partidas na temporada, além de 15 assistências, o camisa 11 espera ser protagonista na decisão para se consolidar na briga pela Bola de Ouro.

Recentemente, mesmo com a artilharia da Premier League, ele foi desbancado pelo belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, eleito o melhor jogador da liga inglesa.

Pelo lado espanhol, o grande nome é o francês Karim Benzema, artilheiro do torneio com 15 gols. Aos 34 anos, o camisa 9 faz a melhora temporada da carreira: 44 gols em 45 jogos, com 15 assistência para companheiros. Se conquistar o título, será o quinto da carreira, mas o primeiro como maior protagonista.

Dos 15 até aqui, dez foram só nos mata-matas, igualando o recorde do ex-companheiro Cristiano Ronaldo, hoje no Manchester United. Se marcar mais dois gols também iguala a marca do português, maior artilheiro em uma só edição.

Premiação

O campeão da competição vai levar para casa o valor de 20 milhões de euros (101,5 milhões de reais). Já o vice receberá 15,5 milhões de euros (78,7 milhões de reais). O Liverpool conquistou, até o momento, aproximadamente 65 milhões de euros (330 milhões de reais), enquanto o Real Madrid 62 milhões de euros (314,8 milhões de reais)

Prováveis escalações

A principal dúvida dos ingleses recai sobre a escalação do volante Thiago Alcântara, em recuperação de dores na partida do último domingo, 22, diante do Wolverhampton. Fabinho superou um problema muscular sofrido no último dia 10, contra o Aston Villa.

“[A situação] Me parece bem para os dois. Fabinho treinou normalmente com o grupo. Thiago treinou ontem, vai treinar de novo hoje. Tudo me parece bem”, disse Klopp.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk (Matip) e Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago (Keitá); Mané, Salah e Luis Díaz (Diogo Jota). Técnico: Jürgen Klopp.

Já os espanhóis não têm grandes mistérios, ou dúvidas. A única é sobre a titularidade de Rodrygo, herói da semifinal. Caso não opte pelo brasileiro, Ancelotti deve escalar Valverde.

“Não tenho dúvidas sobre os 11 que vão começar o jogo em Paris. Minha única dúvida é quem será mais importante, se os que começam o jogo ou os que vão entrar”, disse o italiano no último dia 19..

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Casemiro, Kroos e Modric; Vinícius Júnior, Rodrygo (Valverde) e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti.

