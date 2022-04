Liverpool x Manchester United: onde assistir à Premier League nesta terça

A 30ª rodada do Campeonato Inglês, nesta terça-feira, 19, promete ser emocionante com o clássico entre Liverpool x Manchester United, no estádio de Anfield, em Liverpool. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Star+.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Os Reds, que não perdem no torneio há 12 jogos e vêm de empate por 2 a 2 contra o líder Manchester City na última rodada, estão em segundo na Premier League, com 73 pontos marcados até o momento. Jogando em casa, a equipe do técnico Jürgen Klopp vai em busca da vitória que pode colocá-la no topo da tabela. O time não tem nenhum desfalque confirmado.

Do outro lado, o United, que venceu o Norwich por 3 a 2 na última rodada do torneio, busca mais três pontos para conseguir entrar no G-4, já que se encontra na quinta posição, com 54 pontos. O técnico Ralf Rangnick deve mexer na escalação do time, já que não poderá contar com quatro de seus jogadores: Fred, Scott McTominay, Cavani e Luke Shaw, lesionados.

Confira onde assistir ao clássico inglês nesta terça-feira:

16h

Liverpool x Manchester United – ESPN e Star+

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!