Liverpool vai às ruas para celebrar títulos mesmo após vice na Champions

No dia seguinte à derrota para o Real Madrid e o vice na Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool não pareceu abatido na volta para a casa. Neste domingo, 29, o clube realizou uma passeata pelas ruas da cidade inglesa para celebrar os títulos da temporada das equipes masculina e feminina.

Apesar do vice na Champions e também no Campeonato Inglês, o time comandado por Jurgen Klopp encerrou a temporada com as conquistas da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa.

Já o time feminino do Liverpool conquistou o título da segunda divisão do Campeonato Inglês, com certa folga, abrindo onze pontos de vantagem para o vice-campeão.

Join us LIVE as we celebrate our memorable season with a parade through the city 🏆 — Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) May 29, 2022

A passeata ainda contou com o DJ Calvin Harris, que esteve na parte de cima do ônibus que levava os jogadores e comissão técnica. A festa contagiou os torcedores do clube, que compareceram em bom número, mesmo após a perda do título da Champions.

Criando memórias que jamais serão esquecidas ⚽️❤️pic.twitter.com/E6jNH28bKR — Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) May 29, 2022