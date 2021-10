Liverpool: Klopp rasga elogios a Firmino após goleada sobre o United

O Liverpool goleou por 5 a 0 o Manchester United no último domingo, 24, pelo Campeonato Inglês, em pleno Old Trafford. O clássico entre as equipes mais vitoriosas da Inglaterra foi completamente dominado pelos visitantes e contou com exibição de gala do atacante egípcio Mohamed Salah, que marcou três vezes e ainda deu uma assistência, eclipsando o astro rival, Cristiano Ronaldo. O treinador alemão Jürgen Klopp fez questão de enaltecer outro atleta, o brasileiro Roberto Firmino, exaltando sua função na criação ofensiva da equipe após a partida.

“Salah recebe bastante atenção e corretamente, mas Bobby (maneira como Firmino é chamado em Liverpool) é para quem tem conhecimento de futebol. Tenho certeza que quando Firmino se aposentar irão escrever livros sobre como ele interpretou a posição de falso 9. Não digo que inventou. Mas do jeito que ele faz, de vez em quando parece”, afirmou o técnico alemão.

Contestado pela torcida brasileira por não ser um goleador nato pela seleção, Firmino, de 30 anos, tem grande moral na equipe inglesa desde que chegou a Anfield, em 2015. Apesar de um mau momento na temporada passada e de ter sofrido com lesões, o atleta revelado pelo Figueirense faz um 2021/22 de alto nível, com seis gols e uma assistência em nove partidas.

No clássico contra o United, Firmino não anotou gols nem assistências, mas abriu espaços e foi decisivo tanto na criação quanto na recuperação de bola, que foi a chave do jogo. “Há muito o que fazer no jogo. Algumas são defensivas. E o que ele fez hoje foi insano. Ofensivamente também é um bom jogador de ligação que finaliza de vez em quando. Ele sabe o quanto admiramos o que ele faz”, completoi Klopp, que já enaltecia a qualidade do atleta desde os tempos de Hoffenheim, da Alemanha, e sempre o teve como peça fundamental no ataque do Liverpool.

Avassalador no início de temporada, o Liverpool ainda não foi derrotado. Vice-líder na Premier League com seis vitórias e três empates em nove jogos, os Reds são donos do melhor ataque da competição. Na Champions League, o clube do noroeste da Inglaterra tem 100% de aproveitamento em um grupo com Atlético de Madrid, Porto e Milan.