Liverpool e Leeds é adiado por novo surto de Covid; jogador cita descaso

O caótico cenário que atravessa o futebol inglês devido ao surto de Covid-19 registrados nos clubes ganhou mais episódios nesta quinta-feira, 23. As partidas entre Liverpool e Leeds, e Wolverhampton e Watford, que aconteceriam no Boxing Day, dia seguinte ao Natal, pelo Campeonato Inglês, foram adiadas.

Preocupado com os riscos de novas contaminações, o capitão do Liverpool, Jordan Henderson, em entrevista à BBC Sports, questionou se o bem-estar dos jogadores estaria realmente sendo levado em consideração pela organização do Campeonato Inglês.

“O futebol para nós é tudo e queremos ser capazes de jogar no mais alto nível sempre que pisamos em campo. E, infelizmente, neste período é difícil fazer isso. Tem sido assim há alguns anos e tem sido difícil, mas além disso, você joga Covid e fica ainda pior. Estou preocupado com o bem-estar do jogador e não acho que alguém leve isso a sério o suficiente”, disparou Henderson na entrevista.

A decisão de adiar as duas partidas foi tomada após o Leeds registrar cinco casos de infecção e afirmar que não teria número suficiente de jogadores aptos a jogar a partida válida pela 19ª rodada do campeonato, em vista que o clube ainda soma jogadores lesionados no elenco. Em nota, o clube informou que os casos positivos assintomáticos, e que o centro de treinamento ficará fechado por dois dias, conforme as orientações de saúde.

Pelo lado do Watford a situação também é delicada. O time, que não jogou a última partida contra o Crystal Palace no sábado, 18, segue sem número suficiente de jogadores para entrar em campo no próximo dia 26, diante do Wolverhampton. No comunicado de adiamento Premier League informou que “ procura ser clara, mas infelizmente adiamentos podem ocorrer com pouco tempo de aviso, já que segurança é prioridade”

O adiamento dos jogos acontece na mesma semana em que a Liga inglesa decidiu manter o calendário das partidas na última semana do ano. Em reunião realizada na segunda-feira, 20, com representantes dos clubes e membros do campeonato, a maioria das equipes inglesas decidiram manter a programação da última semana do ano.

No encontro o Liverpool estava entre o reduzido grupo de clubes a favor do adiamento de três partidas programadas. Em entrevista ao canal britânico BBC Sports Jordan Henderson, capitão do Liverpool, afirmou que entende que os jogadores não estão sendo ouvidos pela organização e mostrou preocupação quanto ao descaso da organização.

“Tentaremos ter conversas em segundo plano e tentar ter algum tipo de influência no futuro, mas no momento não sinto que os jogadores recebam o respeito que merecem em termos de alguém ser capaz de falar por eles de forma independente e ter o poder de dizer que isso não é certo para o bem-estar do jogador”, desabafou o capitão.

A Liga inglesa já registrou 90 casos confirmados do vírus entre atletas, membros de comissão técnica e funcionários, de forma que mais de dez jogos adiados tiveram que ser adiados. O avanço da transmissão da variante Ômicron, muito transmissível, mesmo entre vacinados, é uma das principais causas do aumento de casos. Com apenas 68% de jogadores vacinado com as duas doses, o Campeonato Inglês tem o menor percentual de imunização completa entre as cinco principais ligas nacionais da Europa.

Em meio ao novo contexto, o ex-jogador e atual treinador dos Aston Villa, Steven Gerrard disse que, na próxima janela de transferências, levará em conta o status de vacinação para contratação do atleta. O ídolo do futebol inglês também admitiu casos da doença em seu elenco: “Temos casos de positivo no elenco e no staff”.

