Liverpool anuncia Taffarel como preparador de goleiros do clube

O ex-goleiro Taffarel, 55 anos, foi anunciado nesta terça-feira, 30, como o novo preparador de goleiros do Liverpool. Ele vai trabalhar no clube e na seleção brasileira, onde exerce a função desde 2014. A última vez que ocupou a função em uma equipe foi no Galatasaray, da Turquia, onde esteve por sete temporadas e se desligou em 2019. Agora em novo endereço, ele juntará aos demais preparadores de goleiros John Acterberg e Jack Robison no clube inglês.

#LFC can announce a deal has been agreed for Claudio Taffarel to join the club’s first-team staff, with the Brazilian set to assume the role of goalkeeping coach.

The 55-year-old will join John Achterberg and Jack Robinson in working with the Reds’ ‘keepers.

— Liverpool FC (@LFC) November 30, 2021