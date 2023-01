O Campeonato Piauiense está bem longe de figurar entre os estaduais mais badalados do país. Até mesmo no Nordeste, a competição ainda fica atrás de outros mais tradicionais como o Cearense, o Baiano e o Pernambucano, mas o torneio deste ano, iniciado em 7 de janeiro, viralizou no fim de semana por um fato curioso: um erro grosseiro na marcação das linhas da Arena Ytacoatiara, em Piripiri, no confronto entre o 4 de Julho e o Altos. O clube afastou o responsável.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A partida no último domingo, 29, terminou empatada sem gols, mas o que chamou atenção mesmo foram as linhas pintadas no gramado do estádio. Em imagens aéreas registradas pela Rede Clube, afiliada da Rede Globo na região, é possível ver a dimensão dos traços tortos na pequena área e na meia-lua do campo.

Depois da enorme repercussão, o 4 de Julho, responsável pela marcação do gramado, pediu desculpas pelo ocorrido, mas esclareceu que não houve prejuízo para o andamento da partida. A diretoria também informou o afastamento do responsável pelo erro.

Continua após a publicidade

“Sobre a marcação do gramado no estádio, pedimos desculpas pela situação e o profissional responsável por esta tarefa será afastado, de modo que não mediremos esforços para que não ocorra a referida falha novamente. Ressaltando ainda, que não houve qualquer prejuízo para o andamento do jogo”, explicou.

O 4 de Julho ficou conhecido nacionalmente em 2021 após vencer o São Paulo por 3 a 2 pela terceira fase da Copa do Brasil naquele ano. O triunfo, na ocasião, gerou uma enxurrada de memes na internet. O clube paulista vivia bom momento na temporada, tendo conquistado o estadual sob o comando do técnico argentino Hernán Crespo.

No jogo decisivo, no Morumbi, o Tricolor venceu pelo placar elástico de 9 a 1 e despachou o adversário piauiense. No último ano, o Altos também chegou a mesma fase e acabou eliminado para o Flamengo, campeão da competição.

O Piauiense tem o Altos na liderança, com 14 pontos em sete partidas disputadas. O 4 de Julho ocupa a quinta posição, com 12. Os quatro melhores se classificam para a fase final. O atual campeão é o Fluminense-PI.