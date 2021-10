Liga das Nações: França vence Espanha de virada e conquista o título

10 out 2021, 17h41

Por Da Redação 10 out 2021, 17h41

A França voltou a sorrir. Neste domingo, 10, a atual campeã da Copa do Mundo encarou a Espanha na grande final da Liga das Nações, no estádio Giuseppe Meazza, na Itália, e venceu de virada por 2 a 1. Oyarzabal abriu o placar para os espanhóis, mas Benzema e Mbappé marcaram e garantiram a taça da competição para os franceses.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Na partida, já no segundo tempo, 18 minutos, a Espanha abriu o placar. Busquets lançou na medida para Oyarzabal, que ganhou na disputa com o zagueiro Upamecano e mandou uma bomba rasteira para marcar.

Não demorou dois minutos para a França reagir. Aos 20 minutos, em ataque rápido, Pogba tocou para Mbappé, que deu um bom passe para Benzema. O centroavante dominou no bico da área, ajeitou com categoria e mandou no ângulo.

Os franceses viraram aos 34 minutos da etapa final. Theo Hernández deu um passe na medida para Mbappé, que invadiu área sozinho, tirou a marcação e bateu por baixo do goleiro Simón.

Mais cedo neste domingo, em Turim, a Itália, atual campeã da Eurocopa, venceu a Bélgica por 2 a 1 e conquistou o terceiro lugar da Liga das Nações. Os gols italianos foram anotados por Barella e Berardi. Os belgas descontaram com o jovem De Ketelaere.