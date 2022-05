Libertadores: vitória no Peru mantém chance de classificação do Fortaleza

O Fortaleza segue com chances reais de classificação às oitavas de final na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, 18, a equipe brasileira bateu o Alianza Lima por 2 a 0, no Peru, com gols de Moisés e Yago Pikachu, em jogo válido pela quinta rodada.

O Leão do Pici chegou a sete pontos, empatado com o Colo Colo, atual segundo colocado pelo saldo de gols. A equipe chilena, no entanto, ainda joga nesta rodada, nesta quinta-feira, 19, diante do líder da chave, o River Plate, que tem 10 pontos, às 21h (de Brasília), em Buenos Aires. O Alianza Lima, com um ponto, está eliminado.

De qualquer forma, o Fortaleza chegará vivo à última rodada, na qual encara o Colo Colo, em Santiago, na próxima quarta, 25, às 19h. River e Alianza Lima jogam no mesmo horário, novamente na Argentina. Caso termine em terceiro, o Fortaleza terá a chance de disputar as oitavas da Copa Sul-Americana.

Em Lima, na primeira etapa, Moisés marcou o primeiro gol do Fortaleza em Libertadores jogando fora de casa. O gol da vitória veio na segunda etapa, quando Pikachu apareceu na área e completou passe de Lucas Lima para fazer seu 12º gol na temporada.

