Libertadores: Red Bull Bragantino perde no Uruguai e termina na lanterna

Terminou em grande decepção a primeira participação do Red Bull Bragantino na Copa Libertadores. O time brasileiro precisava de uma vitória simples para avançar às oitavas sem depender de outros resultados, mas foi derrotado por 3 a 0 para o Nacional, do Uruguai, no Parque Central, em Montevidéu, na noite desta terça-feira, 24. Trezza, Cândido e Fagúndez marcaram os gols da equipe uruguaia.

Para piorar, a goleada por 4 a 0 do Vélez Sarsfield no duelo argentino diante do Estudiantes jogou o Bragantino para a lanterna, ficando fora até mesmo da Copa Sul-Americana (terceiro colocado, o Nacional tomou-lhe a vaga).

Apesar da derrota, o Estudiantes, que atuou com um time reserva, terminou na liderança do grupo C com 13 pontos, seguido pelo também classificado Vélez, com oito. O Nacional terminou com sete e o o Bragantino com cinco. Na próximo sexta-feira, 27, às 13h, as chaves das oitavas de final serão definidos por sorteio na sede da Conmebol.