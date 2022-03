Libertadores: quem são todos os participantes da edição 2022

Após a disputa das primeiras fases, os 32 participantes da fase de grupos Libertadores 2022 estão definidos. Entre os clubes brasileiros que precisavam vencer compromissos para chegar ao estágio, o Fluminense foi eliminado pelo Olimpia, do Paraguai, e o América Mineiro deixou para trás o Barcelona, do Equador, no último jogo, e fará sua estreia na elite do continente.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Divididos em quatro potes definidos pelo ranking da Conmebol, os clubes conhecerão os adversários das chaves em sorteio realizado na próxima sexta-feira, 25, às 12h (de Brasília) Por regra, a única forma de clubes brasileiros se enfrentarem é com o América, por ter chegado das fases preliminares.

Confira os participantes por potes e o método de classificação de cada:

Pote 1:

Palmeiras (Brasil) – atual campeão do torneio

River Plate (Argentina) – campeão argentino de 2021

Boca Juniors (Argentina) – campeão da Copa Argentina 2019/20

Flamengo (Brasil) – vice-campeão brasileiro de 2021

Nacional (Uruguai) – vice-campeão uruguaio de 2021

Peñarol (Uruguai) – campeão uruguaio de 2021

Atlético Mineiro (Brasil) – campeão brasileiro e da Copa do Brasil de 2021

Athletico Paranaense (Brasil) – atual campeão da Copa Sul-americana

Continua após a publicidade

Pote 2:

Cerro Porteño (Paraguai) – campeão paraguaio de 2021 com a melhor pontuação

Libertad (Paraguai) – campeão paraguaio de 2021 com a pior pontuação

Independiente Del Valle (Equador) – campeão equatoriano de 2021

Universidad Católica (Chile) – campeão chileno de 2021

Emelec (Equador) – vice-campeão equatoriano de 2021

Corinthians (Brasil) – quinto colocado brasileiro de 2021

Colo-Colo (Chile) – vice-campeão chileno de 2021

Vélez Sarsfield (Argentina) – melhor colocado da tabela geral argentina de 2021

Pote 3:

Sporting Cristal (Peru) – vice-campeão peruano de 2021

Deportivo Cali (Colômbia) – campeão do Torneio Finalización 2021

RB Bragantino (Brasil) – sexto colocado brasileiro de 2021

Deportivo Táchira (Venezuela) – campeão venezuelano de 2021

Allianza Lima (Peru) – campeão peruano de 2021

Deportes Tolima (Colômbia) – campeão do Torneio Apertura 2021

Colón (Argentina) – campeão da Copa da Liga Profissional 2021

Caracas (Venezuela) – vice-campeão venezuelano de 2021

Pote 4:

Always Ready (Bolívia) – vice-campeão boliviano de 2021

Talleres (Argentina) – segundo colocado da tabela geral argentina de 2021

Independiente Petrolero (Bolívia) – campeão boliviano de 2021

Fortaleza (Brasil) – quarto colocado brasileiro de 2021

América Mineiro (Brasil) – oitavo colocado brasileiro de 2021 e classificado via fases anteriores

Olimpia (Paraguai) – segunda melhor pontuação da temporada paraguaia 2021 e classificado via fases anteriores

Estudiantes (Argentina) – terceiro melhor colocado da tabela geral argentina de 2021 e classificado via fases anteriores

The Strongest (Bolívia) – terceiro colocado boliviano de 2021 e classificado via fases anteriores

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!