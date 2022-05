Libertadores: Fortaleza vence Colo Colo por 4 a 3 e chega às oitavas

O Fortaleza sofreu, mas fez história na Copa Libertadores nesta quarta-feira, 25, ao avançar às oitavas de final, logo em sua temporada de estreia na competição. A classificação veio com uma vitória por 4 a 3 sobre o Colo Colo, do Chile, no Estádio Monumental de Santiago, com dois gols de Moisés, um de Silvio Romero e outro de Yago Pikachu.

Com o triunfo, o Leão do Pici chegou a 10 pontos, na segunda colocação, atrás apenas do líder River Plate, que goleou o Alianza Lima por 8 a 1, com seis gols de Julián Álvarez, e chegou a 16. O Colo Colo, com sete, disputará as oitavas da Copa Sul-Americana, enquanto o Alianza, com um ponto, está eliminado das competições continentais.

Na lanterna do Brasileirão com apenas um ponto em 7 rodadas, o Fortaleza apostou todas as suas fichas na Libertadores e cumpriu seu objetivo. O time iniciou mal a competição, com derrota em casa para o próprio Colo Colo, mas no returno enfileirou um empate com o River e triunfos fora de casa diante do Alianza Lima e do time chileno para garantir a vaga.

O jogo desta quarta ocorreu sem presença de público, em razão de punição da Conmebol à torcida chilena, por ataques aos torcedores do River Plate, há pouco menos de um mês. O Fortaleza, que jogava pelo empare, chegou a abrir 4 a 1, mas mesmo com um jogador a mais, após expulsão de Rojas no início da segunda etapa, levou gols de Bruno Gutiérrez e Léo Gil — antes, Ceballos (contra), marcara o primeiro do time chileno — e viveu um fim de partida dramático.

O time brasileiro, porém, segurou o resultado e se garantiu na fase de mata-mata. As chaves das oitavas de final serão definidos por sorteio na sede da Conmebol na próxima sexta-feira, 27, às 13h.

O próximo jogo do Fortaleza será diante do Juventude, no sábado, 28, às 20h30 (de Brasília, no Castelão, pela oitava rodada do Brasileirão.

