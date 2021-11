Libertadores feminina: Corinthians derrota o Santa Fé e conquista o tri

O Corinthians conquistou a Libertadores feminina de 2021. Na noite deste domingo, 21, o clube paulista derrotou o Santa Fé, da Colômbia, no Parque Central, em Montevidéu, por 2 a 0, com gols de Adriana e Gabi Portilho. É a terceira vez que o time consegue a taça continental -venceu também 2017, em parceria com o Audax, e 2019.

Os gols do Corinthians foram anotados ainda na etapa inicial. Logo aos 10 minutos, Victoria Albuquerque tabelou com Gabi Portilho, que encontrou Adriana, livre, para balançar a rede. O segundo saiu aos 41 minutos. Depois de cruzamento de Tamires, Gabi Portilho completou para o gol e fechou o marcador.

O clube comandado por Arthur Elias já havia conquistado o Campeonato Brasileiro neste ano, ao derrotar o Palmeiras na final. Em dezembro, o Corinthians decide o título do Campeonato Paulista contra o São Paulo.