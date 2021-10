Libertadores: Conmebol divulga preço dos ingressos de Palmeiras x Flamengo

Atualizado em 19 out 2021, 14h56 - Publicado em 19 out 2021, 14h18

A Conmebol divulgou nesta terça-feira, 19, detalhes da venda de ingressos para a final Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, que será decidida no próximo dia 27 de novembro em jogo único no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Para adquirir a entrada, o torcedor precisará desembolsar, no mínimo, 200 dólares (1.113 reais pela atual cotação). Uma semana antes, a final da Copa Sul-Americana será disputada no mesmo local, entre Athletico Paranaense e Red Bull Bragantino com o ingresso mais barato a 100 dólares (556 reais).

A partir desta quarta, 20, o pré-registro para a compra dos ingressos será aberto e poderá ser feito até o próximo domingo, dia 24. Na segunda-feira, 25, os tickets para a Sul-Americana começam a ser vendidos e, na terça-feira, 26, os da Libertadores serão liberados.

De acordo com as autoridades sanitárias do Uruguai, 20.000 ingressos serão liberados para cada partida. Os torcedores das equipes brasileiras ficarão atrás dos gols, nas arquibancadas chamadas de Columbes e Amsterdam.

Além das entradas destinadas à torcida, outros setores também poderão ser adquiridos: a Plateia Olímpica, que custará 300 dólares (1.670 reais), a Tribuna Olímpica, no valor 500 dólares (2.783 reais), e a Tribuna América, por 650 dólares (3.618 reais).

