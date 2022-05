Libertadores: a situação dos brasileiros para a quinta rodada

Passadas as quatro partidas iniciais da fase de grupos da Libertadores, os times brasileiros começam a ter desenhada as situações com os adversários de chave. Ainda com seis pontos em disputa, alguns clubes precisam de combinações de resultado para avançar, enquanto outros se encontram em posições extremamente confortáveis – ou já classificados, como o atual bicampeão Palmeiras. A quinta rodada começa nesta terça-feira, 17.

O Verdão tem 100% de aproveitamento e assegurou, inclusive, a liderança do grupo A. Em situação oposta, o estreante América-MG precisa de resultados positivos e combinações de resultado para evitar evitar a eliminação. Flamengo e Corinthians podem cravar vaga nas oitavas de final já nesta semana.

Após a fase de grupos, os dois melhores de cada um dos oito grupos avançam às oitavas. O torneio é disputado até as semifinais em ida e volta. A final, marcada para 29 de outubro, acontece em jogo único, no estádio Monumental do Guayaquil, no Equador. O campeão levará para casa um prêmio de 23 milhões de dólares (equivalente a 114 milhões de reais).

Veja a situação dos brasileiros na Libertadores:

Palmeiras – Grupo A

Classificado e com a garantia da liderança (o que lhe assegura decidir as oitavas de final em casa), o atual bicampeão não encarou dificuldades no grupo. Invicto e com 100% de aproveitamento, marcou 20 gols, sofreu apenas dois e conta 13 bolas na redes só nas goleadas históricas sobre o Independiente Petrolero, da Bolívia. O time de Abel Ferreira não perde na competição há 361 dias, desde que foi derrotado pelo Defensa y Justicia, em 2021.

Athletico-PR – Grupo B

Após trocar o treinador duas vezes neste ano (Alberto Valentim e Fabio Carille foram demitidos), o Furacão poderá contar com Felipão, campeão da Libertadores com o Grêmio, em 1995, e com o Palmeiras, em 1999, para buscar a vaga no mata-mata. Na última posição da chave, os atuais campeões da Sul-Americana dependem só de si mesmos para avançar. Caso vença o Libertad e o Caracas, em casa, nos próximos dias 18 e 26, respectivamente, o Athletico segue na competição. Ser derrotado nesta quinta-feira, 19, pode significar a eliminação precoce.

Red Bull Bragantino – Grupo C

Estreante no campeonato continental, a equipe do interior paulista tem credenciais para se classificar em um grupo que conta com três campeões da Libertadores: Estudiantes e Vélez Sarsfield, da Argentina e Nacional, do Uruguai. Na vice-liderança, tem 5 pontos, mas com a equipe uruguaia na cola. Enfrenta o Estudiantes, no próximo dia 17, em Bragança, e não pode sair matematicamente classificado. A última rodada, marcada para dia 24, contra o Nacional, em Montevidéu, deve ter ares de decisão.

Atlético-MG – Grupo D

Candidato ao título da Libertadores, o Galo viu pontos preciosos escaparem no primeiro turno. Invicto e com oito pontos, o time de Belo Horizonte bateu o conterrâneo América na quarta rodada. Desse modo, com a vaga encaminhada, joga a próxima rodada contra o Independiente Del Valle, em casa. Se vencer, o Atlético carimba a vaga nas oitavas de final e ainda pode disputar a última partida já líder.

América-MG – Grupo D

Novato no torneio, o América-MG é o brasileiro em situação mais delicada e precisa de um “milagre” para passar de fase. Com apenas um ponto ganho, o time mineiro terá que vencer as duas que partidas que faltam e torcer para o Tolima não pontuar mais. Uma vitória do Independiente del Valle também elimina o Coelho. Assim, caso não vença o time colombiano, no próximo dia 18, fora de casa, pode se despedir das chances de oitavas de final. O mundo mais realista é buscar o terceiro lugar e uma vaga na fase final da Sul-Americana.

Corinthians – Grupo E

Após perder para o Always Ready na estreia, o Corinthians se viu quase que na obrigação de somar pontos nos três jogos seguidos. Fez. Agora, liderando a chave, pode chegar perto de assegurar vaga já na quinta rodada, contra o Boca Juniors, em La Bombonera. Todavia, a última rodada é contra o time boliviano que tirou pontos alvinegros na estreia, mas desta vez a partida é na Neo Química Arena. Sair derrotado da argentina pode trazer ares dramáticos à partida final da fase.

Fortaleza – Grupo F

Vencer o Alianza Lima e empatar com o River Plate deu sobrevida ao estreante em Libertadores. Derrotado nos dois primeiros compromissos, o Leão se vê na obrigação de conquistar vitórias para não cair na fase de grupos. Mesmo que extremamente difícil, por se tratar de partidas fora de casa, a situação que classifica a equipe de Vojvoda consiste em vencer os dois próximos compromissos e aumentar o saldo em mais três gols, contra a equipe peruana e o Colo-Colo.

Flamengo – Grupo H

Ao menos na Libertadores, Mengão está tranquilo e na briga pela melhor campanha. Com três vitórias e um empate, o campeão de 2019 precisa de um ponto para garantir matematicamente a vaga em mais um mata-mata. Contra a Universidad Católica, já no próximo dia 17, em casa, o Flamengo pode sair já classificado. Autor de 10 gols em quatro jogos, a tendência é de vitória, apesar dos cinco gols sofridos e a crise que assombra o trabalho de Paulo Sousa.

