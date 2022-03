Lewandowski pode jogar no Atlético de Madri, diz jornal

Autor de 308 gols nas últimas sete temporadas com a camisa do Bayern de Munique, Robert Lewandowski pode mudar de casa no final desta temporada. Após deixar o futuro aberto em declaração depois do jogo contra o Eintracht Frankfurt, o atacante foi apontado como possível contratação do Atlético de Madri, segundo o programa espanhol El Chiringuito.

“Estou aberto a tudo. Estou tranquilo. É importante para mim poder focar no meu jogo, sempre no que pode acontecer no último jogo. Tudo o que resta a ser feito em relação aos contratos é uma questão secundária e fica em segundo plano”, falou Lewandowski à Sky Sports.

Também cogitado no Real Madrid, as informações divulgadas dizem que o polonês e sua família desejam se mudar para a Espanha. No entanto, o jogador tem contrato com o Bayern de Munique até 2023, o que implica no pagamento de um alto valor para a conclusão do negócio.

O início da atual temporada já marcou indecisões quanto o futuro de Lewandowski, quando ele requisitou uma saída do clube bávaro, mas recebeu resistência da diretoria. Eleito melhor do mundo pela Fifa e vencedor do Bola de Ouro na temporada passada, o atacante é um dos grandes nome do futebol mundial.

