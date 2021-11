Lewandowski marca de bicicleta e Bayern vence a 5ª seguida na Champions

Em partida que abriu a quinta rodada da fase grupo na Liga dos Campeões, nesta quinta-feira, 23, o Bayern de Munique venceu por 2 a 1 o Dinamo de Kiev, na Ucrânia, e está classificado para a fase de mata-mata da competição. Com gols de Robert Lewandowski e Coman, o time alemão chegou a quinta vitória consecutiva e se garantiu na liderança do grupo E, com 15 pontos em cinco partidas.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O placar da partida foi aberto logo aos 14 minutos do primeiro tempo, com um golaço de bicicleta do atacante polonês. Pavard chutou de fora da área, mas a bola desviou em Zabarny e sobrou para o camisa 9 marcar o gol.

Após o primeiro gol sofrido, o Dinamo passou a pressionar a equipe alemã. Aos 28 minutos, Neuer tentou afastar da área, mas a bola de Tygankoy passou pelos pés do goleiro e parou no travessão. No final da primeira etapa, aos 42 minutos, Coman ampliou o placar, após o levantamento de Tolisso e corta luz de Muller.

5 jogos 👕

5 vitórias 💯

19 gols marcados ⚽️

Primeiro lugar do Grupo E ✅ Continua após a publicidade TÁ BONITO, BAYERN 🔥#DYNFCB #UCL pic.twitter.com/X6hg5qP5kB — FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) November 23, 2021

Aos vinte e quatro minutos da segunda etapa, Mykolenko descontou para o time ucraniano, com chute por baixo das pernas de Neuer. Com a vantagem no placar construído no primeiro tempo, o Bayern controlou o jogo e saiu com a vitória.

O Bayern entra em campo de novo na última rodada contra o Barcelona, no dia 8 de dezembro. No mesmo dia, o Dinamo, já eliminado, encara o Benfica, em Portugal.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!