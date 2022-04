O atacante polonês eleito duas vezes seguidas o melhor jogador do mundo pela Fifa, Robert Lewandowski, pode estar próximo de assinar com o Barcelona para a próxima temporada. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira, 11, pelo canal de TV polonesa TVP Sport o craque está perto de fechar por três anos com o clube catalão.

Lewandowski é o principal nome do Bayern de Munique e tem contrato com o clube até junho de 2023. Ainda segundo a TVP Sport, o jogador tem negociações avançadas com o Barcelona, incluindo termos do contrato, e já teria avisado ao presidente do clube alemão, Oliver Kahn, o desejo de não renovar.

O Bayern de Munique ainda não apresentou uma proposta para estender o vínculo com o jogador de 33 anos. Em janeiro deste ano, o jornal alemão Bild havia revelado o impasse da renovação contratual entre as partes, o que poderia forçar o clube a negociá-lo na janela de transferência.

Autor de 46 gols em 40 jogos na atual temporada do Campeonato Alemão, ele é também artilheiro da Liga dos Campeões (12 gols). O capitão da seleção polonesa venceu o prêmio de melhor do mundo da Fifa nas últimas duas temporadas e conquistou a Bola de Ouro da revista France Football ano passado.

O Bayern de Munique de Robert Lewandowski faz partida decisiva nesta terça-feira, 12, diante do Villarreal, às 16h (de Brasília), em casa, pelo segundo jogo das quartas de final da Liga dos Campões. No duelo de ida, o clube alemão foi derrotado por 1 a 0, na Espanha.

