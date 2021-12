Lesões, cartão e casamento: o desgaste de Douglas Costa com os gremistas

Douglas Costa retornou ao Grêmio em maio, depois de 11 anos brilhando na Europa por clubes como Juventus e Bayern de Munique, na condição de ídolo e sob a promessa de voltar a dar alegrias ao clube que o revelou. O veloz e habilidoso atacante de 31 anos, porém, deve fechar 2021 de maneira melancólica e extremamente contestado pela torcida tricolor. O time gaúcho depende de uma combinação de resultados para fugir do rebaixamento do Brasileirão e ganhou mais uma polêmica nesta semana, relacionada ao casamento de Douglas Costa.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Em campo, o rendimento do jogador de maior salário do Grêmio (acima de 1 milhão de reais) foi abaixo do esperado: apenas dois gols e duas assistências em 25 jogos da Série A. O jogador também perdeu jogos importantes em razão de lesões musculares, um problema recorrente em sua carreira na Europa e também na seleção brasileira.

As maiores críticas, no entanto, vieram após a vitória sobre o São Paulo, que deu sobrevida ao time há duas rodadas, quando Costa recebeu um terceiro cartão amarelo no momento em que seria substituído e, por isso, foi suspenso da partida decisiva diante do Corinthians, que terminou empatada em 1 a 1. Acusado por torcedores de ter forçado o cartão para não atuar em Itaquera, Douglas Costa distribuiu palavrões nas redes sociais e disse ser “muito mais gremista que esse pessoal que vive de ‘vamos lá'”.

Claramente o juiz ta apontando pra ti sair pelo lado do gol pic.twitter.com/VJxTeWQbRB — Jackson Fernando🇪🇪 100% FORA mancinismo (@JacksonIFarias) December 3, 2021

Como se não bastasse, nesta semana o atleta foi proibido pelo Grêmio de realizar sua festa de casamento, marcada para esta terça-feira, 7, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A cerimônia, que já havia sido adiada em 2020 em razão da pandemia, contaria com show da banda Sorriso Maroto e um grande número de convidados.

O clube gaúcho considerou inapropriado que o atleta festejasse dois dias antes da partida contra o campeão Atlético Mineiro, que pode selar o rebaixamento do Grêmio à segunda divisão. Douglas Costa não gostou e deletou todas as suas fotos relacionadas ao Grêmio de suas redes sociais, mas não se manifestou sobre o ocorrido até o momento.

Para se livrar da degola, o time precisa vencer o Galo na quinta-feira, 9, em Porto Alegre e torcer para que o Juventude perca para o Corinthians, em Caxias do Sul, e que o Fortaleza vença o Bahia, no Ceará. Douglas Costa deve estar em campo e terá a chance de se redimir com os gremistas — ou virar, de vez, a cara de um ano para lá de decepcionante.