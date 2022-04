Lesão de Antony pode tirar atacante do resto da temporada

Destaque da seleção brasileira nos últimos jogos e um dos principais jogadores do Ajax, da Holanda, Antony não joga mais neste mês e pode perder o restante da temporada. O motivo é uma lesão no tornozelo direito, sofrida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em comunicado divulgado no site do clube, a ausência em abril foi confirmada, e a possibilidade do atacante não entrar mais em campo até julho não foi descartada.

“O técnico Erik ten Hag ficará sem Antony pelo menos até o final de abril. Há a possibilidade do atacante não jogar novamente nesta temporada. Na semana passada, o ponta-direita teve que deixar o campo durante as Eliminatórias da Copa do Mundo, no jogo entre Bolívia e Brasil. Um exame mais aprofundado na Holanda mostrou na segunda-feira que a lesão no tornozelo direito é mais grave do que se pensava inicialmente. Como resultado, o brasileiro não estará disponível no futuro próximo”, divulgou o Ajax.

Caso perca o restante da temporada, Antony pode não atuar mais com a camisa do Ajax, tendo em vista a procura de gigantes europeus pelo atleta revelado no São Paulo. Além disso, Tite, que convocou o jogador nas últimas listas, não deve contar com ele nos amistosos da data Fifa de junho. Nesta temporada, Antony tem 12 gols e 10 assistências com a camisa do Ajax.

