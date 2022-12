L’Equipe elege seleção do ano com Messi, Mbappé e Casemiro

O jornal francês L’Equipe divulgou neste sábado, 24, a seleção do ano de 2022 com Casemiro de titular. O volante foi o único brasileiro escalado pelo prestigiado veículo francês, que destacou a dupla Mbappé e Benzema no ataque. Na ponta direita, Lionel Messi foi o único campeão mundial eleito para formar o time.

O destaque ficou para o Real Madrid, que contou com quatro jogadores na seleção do ano: Courtois, Casemiro (hoje no Manchester United), Modric e Benzema (Bola de Ouro). O jornal francês também fez questão de ressaltar as atuações da dupla francesa Mbappé e Benzema no comando de ataque.

Campeão do Mundo, Lionel Messi é o único argentino na lista final.

Confira a seleção de 2022:

Courtois; Walker, Van Dijk, Gvardiol e Theo Hernández; Modric e Casemiro; Messi e De Bruyne; Benzema e Mbappé.

Équipe type monde 2022 : des Bleus et des Rois Le Real Madrid, champion d’Europe en mai, place quatre joueurs dans une équipe de l’année menée par un duo d’attaque tricolore, Karim Benzema et Kylian Mbappé https://t.co/YBbY4oNoOL pic.twitter.com/JL7HbbteUJ — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 24, 2022