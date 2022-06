Leonardo Jardim, alvo antigo de brasileiros, tem novo time nos Emirados

Leonardo Jardim está de clube novo. Especulado em diversos times brasileiros nos últimos anos, o treinador português foi anunciado nesta quarta-feira, 8, pelo Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, com contrato de um ano.

O nome do técnico de 47 anos, nascido na Venezuela e naturalizado português, voltou à pauta no Brasil na última semana, em razão do momento instável que seu compatriota Paulo Sousa vive no Flamengo. Jardim, porém, decidiu permanecer no Oriente Médio.

Ele chega ao Shabab após curto trabalho no Al Hilal, da Arábia Saudita, que terminou em título da Liga dos Campeões da Ásia. Leonardo pode contar conta com cinco brasileiros no plantel, o defensor Kayque Campos (ex-Flamengo), os meias Yuri César (ex-Fortaleza) e Gustavo (ex-Sport) e os atacantes Guilherme Bala (ex-Ferroviária) e Igor Jesus (ex-Coritiba).

Jardim já treinou o Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga e Sporting, em Portugal, Olympiacos, da Grécia, e o Monaco, da França, onde realizou campanhas de destaque continental. Pelo time do Principado, ele revelou Kylian Mbappé e foi semifinalista da Champions 2016/17.

Jardim tem seu nome especulado no Flamengo desde 2020, depois da saída de Jorge Jesus. Entretanto, atualmente não há confirmação de ter havido qualquer negociação entre as partes. Paulo Sousa, atual técnico, balança no cargo, mas tem multa rescisória na casa dos 6 milhões de reais.

