Leila Pereira é eleita e se torna primeira presidente mulher do Palmeiras

O Palmeiras conheceu neste sábado, 20, a sua nova presidente para o triênio 2022/2023/2024. Em Assembleia Geral, realizada no ginásio poliesportivo do clube social, a empresária Leila Mejdalani Pereira, 57 anos, foi eleita com 1.897 votos dos associados e será a primeira mulher a presidir o clube paulista em toda a história. O novo mandato começará oficialmente no dia 15 de dezembro.

Ao todo, foram 2.141 votantes, sendo 244 em branco. A chapa Palmeiras de Todos, única inscrita para concorrer ao pleito, precisava superar os 50% de votos para ser eleita.

Leila concorreu acompanhada dos candidatos a vice-presidentes Paulo Roberto Buosi, Maria Tereza Ambrósio Bellangero, Neive Conceição Bulla de Andrade e Tarso Luiz Furtado Gouveia. O atual primeiro vice-presidente, Buosi foi reeleito.

A Assembleia Geral teve início às 8h e terminou às 17h. A votação foi realizada por meio de urnas eletrônicas, nas quais os associados optavam pela chapa número 100 ou o voto em branco. Estavam aptos a votar todos os titulares adimplentes com mais de três anos de matrícula, conforme relação disponibilizada previamente na Secretaria Geral.

Leila Pereira, que é presidente da Crefisa, do Centro Universitário das Américas (FAM) e gestora de outras 11 empresas do grupo, substituirá Mauricio Galiotte, mandatário de 2017 a 2021 e cuja gestão ficou marcada pelas conquistas do Campeonato Brasileiro de 2018 e da Tríplice Coroa (Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores), em 2020.

Leila se tornou a conselheira mais votada da história do Palmeiras em 2017, com 248 votos, e foi reeleita em fevereiro deste ano também com resultado recorde, de 387 votos. Neste sábado (20), foi eleita a 40º presidente da história do Palmeiras, sendo a primeira mulher no comando do clube.

Leila Pereira é eleita e se torna a primeira mulher a presidir o Palmeiras na história ➤ https://t.co/WNIkQO1BXL#AvantiPalestra pic.twitter.com/kx1CWHgRT6 — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 20, 2021