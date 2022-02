Lateral ucraniano que joga na Espanha se dispõe a ir para a guerra

O lateral ucraniano Vasyl Kravets, do Sporting Gijón, atual 15º colocado na segunda divisão do Campeonato Espanhol, se colocou a disposição para ajudar o exército de seu país diante da recente operação de invasão e bombardeio russo, autorizada pelo presidente Vladimir Putin. Em entrevista à rádio Marca, o jogador disse ter vontade de colaborar mesmo admitindo não ter nenhuma familiaridade com armas.

“Digo a verdade: quero ir para a guerra e ajudar minha gente. Mas não posso ajudar porque não sei como atirar, como me mover, como recarregar uma arma. Mas a verdade é que quero ajudar. Se puder, iria para o front defender meu território. É obrigação no coração dos ucranianos”, explicou Kravets, que ainda completou: “sou jogador de futebol, não sei atirar, mas se a Ucrânia precisar, eu vou“.

O atleta de 24 anos chegou ao Gijón nesta temporada, após passagem pelo Lech Pozan, na Polônia. Antes, ele já havia jogado por Lugo e Leganés no futebol espanhol vindo do Karpaty, da Ucrânia.

Kravetz externou ainda que não tem conseguido dormir pela preocupação com familiares que estão em solo ucraniano diante do maior ataque de um país europeu contra outro do mesmo continente desde a Segunda Guerra Mundial.

“Estão matando as pessoas, os civis, em hospitais. Tudo é culpa do Putin. Não quero dizer que é culpa da Rússia, mas de Putin. Somos um país que quer viver tranquilo. Não queremos atacar ninguém. Não durmo nada. Minha mãe me chama, diz que escuta disparos. Estou treinando e só penso no meu país, na minha família. Minha mulher chora oito, dez vezes por dia. Tenho um medo filho da p…”, concluiu. De acordo com informações da imprensa local, o lateral não treinou na manhã desta sexta-feira, 25.

