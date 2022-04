La´eeb: mascote da Copa do Catar é apresentado e viraliza na internet

Nesta sexta-feira, 1º de abril, o clima de Copa do Mundo atraiu espectadores em todo o mundo. Durante a cerimônia do sorteio para o mundial do Catar, que definiu os grupos e os confrontos da competição, a Fifa apresentou a mascote oficial do torneio: o simpático La´eeb, que em árabe significa “jogador muito habilidoso”, segundo a entidade.

O La´eeb, de acordo com impressões iniciais, parece ter sido inspirado no ghutrah, lenço de cabeça típico da cultura árabe – como em toda edição de Copa do Mundo, o símbolo se baseia em uma característica da cultura do país-sede. A Fifa diz que o sentido é encorajar todos a acreditarem em si mesmos.

He's come from the mascot-verse full of energy and is ready to bring the joy of football to everyone! Introducing: La'eeb – the #FIFAWorldCup Qatar 2022 Official Mascot pic.twitter.com/RrEA6iS6t4 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022

No vídeo de apresentação, o mascote conta que esteve em outras Copas do Mundo, ajudando gols e lances improváveis, como a cabeçada do holandês Van Persie contra a seleção espanhola na edição de 2014.

Assim que foi divulgado, a repercussão na internet foi imediata. Entre os que gostaram, ou não, muitos chamaram atenção para a aparição de Fuleco, mascote da Copa do Mundo do Brasil, que surgiu em uma das cenas sentado no chão. Alguns ironizaram sugerindo semelhança com um fantasma de desenhos animados.

Entre as associações feitas, a principal delas é com o fantasma Gasparzinho, popular personagem de desenho criado na década de 1980. Outros também citam sua semelhança com a de uma arraia, a de um guardanapo dobrado e com o “fantasma da Série B”.

o mascote é da Copa do Qatar é FOFINHO. coisinha fofa pic.twitter.com/OO2QmmIGMH — Zona de Clubismo #NaCOPA (@zonadeclubismo) April 1, 2022

PERDEU TUDO! O drama de Fuleco após ser mascote da Copa do Mundo no Brasil pic.twitter.com/TpWcUUU8Ay — rapmais (@RapMais) April 1, 2022

O mascote da Copa do Mundo de 2022 que parece o Gasparzinho pic.twitter.com/eSkdlfjx5X — PEDRAO (@Itspedrito) April 1, 2022

