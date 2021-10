Koeman nega volta de Daniel Alves ao Barça: ‘Ninguém me falou nada’

Atualizado em 19 out 2021, 09h33 - Publicado em 19 out 2021, 09h28

Por Da Redação Atualizado em 19 out 2021, 09h33 - Publicado em 19 out 2021, 09h28

Daniel Alves, de 38 anos, está sem clube desde que deixou o São Paulo há um mês, e chegou a acenar um possível retorno ao Barcelona. Nesta terça-feira, 19, o técnico da equipe catalã, Ronald Koeman, disse desconhecer o assunto.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 14,90/mês

“Não sei, ninguém do clube me falou nada sobre esse assunto ou sobre essa possibilidade, então prefiro não comentar”, afirmou Koeman, em entrevista coletiva, dias depois da vitória sobre o Mallorca, que lhe deu sobrevida no cargo.

Há três dias, Daniel Alves jogou no ar a possibilidade de encerrar a carreira no Barcelona, pelo qual atuou entre 2008 e 2016, com uma série de títulos conquistados. “O único lugar neste mundo onde tenho casa é em Barcelona. Se acham que precisam de mim, só têm que me chamar”, afirmou o veterano lateral, em entrevista ao diário catalão Sport.

Segundo os diários locais, a chance de Daniel Alves voltar ao Camp Nou não existe. “O clube respeita seu grande legado como azul e grená, mas nãi quer que haja mais veteranos no time. O futuro passa por seguir apostando em jovens”, escreveu nesta terça o Mundo Deportivo. Para a posição de lateral-direito, o clube investiu no americanos Sergiño Dest, de 20 anos.