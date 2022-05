Klopp reage a queixas de Guardiola sobre Liverpool — com gargalhadas

Há alguns anos, Liverpool e Manchester City travam intensas disputas pelo reinado na Inglaterra e a rivalidade entre seus badalados treinadores, Jürgen Klopp e Pep Guardiola, respectivamente, parece estar chegando a um novo patamar. Nesta segunda-feira, 9, o técnico alemão reagiu a declarações do espanhol com risos e ironia sobre o fato de a equipe de Manchester, que lidera a Premier League com três pontos de vantagem, ter sido eliminada na Liga dos Campeões.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Após a vitória sobre o Newcastle, e o tropeço do Livepool diante do Tottenham, no último fim de semana, Guardiola alfinetou o principal rival na disputa. “Todo mundo neste país apoia o Liverpool, a mídia e todos. Claro, porque o Liverpool tem uma história incrível nas competições europeias, não na Premier League, porque ganhou uma em 30 anos, mas não é um problema”, disse ao canal beIN Sports.

“O Liverpool, ao lado do Manchester United, é o time mais famoso, com o que eles fizeram na história, em termos de títulos, legado, história, por muitas, muitas coisas. Mas estamos, nos últimos 10, 11, 12 anos, chegando lá. Eu sei que às vezes nos sentimos desconfortáveis, mas não me importo. As pessoas querem que o Liverpool ganhe mais do que nós, não é um problema. É normal. Talvez eles tenham mais torcedores em todo o mundo”, completou Guardiola.

Questionado nesta segunda sobre o caso, Klopp reagiu com gargalhadas, e ironizou ao dizer que nem mesmo na cidade de Liverpool, onde rivaliza com o Everton, tem tanto apoio assim. “Bom, eu moro em Liverpool, e aqui realmente muita gente quer que ganhemos a liga, é verdade, mas mesmo aqui talvez seja só 50%.”

Continua após a publicidade

Em seguida, Klopp citou as suas próprias declarações recentes sobre Antonio Conte, técnico do Tottenham, após empate — disse que “não gosta do tipo de futebol”, extremamente defensivo praticado pelo italiano —, para minimizar as falas de Guardiola. “Por experiência própria, sei que depois de uma partida estamos influenciados [pelo calor de jogo]. Eu falaria de novo? Não, mas falei na hora. Era o meu sentimento sobre a forma deles jogarem. Tenho muito respeito por Antonio [Conte] e pela forma como organiza times, mas naquela hora acabei falando…”

“Não sei exatamente em qual situação Pep disse isso… mas depois de ficar fora da final da Liga dos Campeões, é complicado, e o Liverpool chegou à final.,.. Ele pode pensar que nós pegamos o Villarreal, e eles o Real Madrid. Sobre termos ganhado apenas uma Premier League [em 30 anos] ele está certo. Sobre termos o apoio da maioria da torcida, eu não faço ideia. Não é a sensação que tenho quando jogamos fora, na verdade é o oposto. Mas talvez ele tenha mais informações do que eu”, finalizou o treinador alemão.

O Liverpool chegou à decisão da Liga dos Campeões, que acontece dia 28 de maio, diante do Real Madrid, no Stade de France, e buscará seu sétimo título. Já o Manchester City, eliminado pelo Real Madrid em condições dramáticas, ainda persegue seu primeiro troféu europeu, mas pode faturar sua quarta Premier League em cinco anos.