Kimmich, sem a vacina, cumpre quarentena e desfalca Bayern de Munique

O técnico Julian Nagelsmann soma problemas no Bayern de Munique. O clube alemão informou, por meio de suas redes sociais, que o meio-campista Joshua Kimmich foi colocado em quarentena obrigatória após contato com um infectado pela Covid-19. Vale dizer que o jogador afirmou ter recusado vacina contra a doença alegando preferir aguardar novos estudos sobre o imunizante.

Além dele, os zagueiros Niklas Sule e Josip Stanisic, que testaram positivo para a doença, estão separados do grupo. A equipe enfrenta o Augsburg, nesta sexta-feira, 19, às 16h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Alemão.

Nos últimos dias, havia incerteza sobre a ausência de Kimmich no confronto. Segundo Nagelsmann, a medida era de precaução: “suspeita-se que ele tenha entrado em contato com uma pessoa infectada. Não sei exatamente quando chegará o resultado em relação à pessoa próxima a ele. Deveria ser hoje, mas não sei 100%. Ele não estava conosco por precaução. Será decidido mais tarde e saberemos mais”.

Recentemente, Kimmich também precisou se isolar após exposição ao vírus. Na última Data Fifa, enquanto defendia a Alemanha, ele e outros três jogadores foram colocados em quarentena após o teste positivo de Niklas Sule, companheiro de Joshua no Bayern de Munique e na seleção.

Considerado um dos melhores do mundo em sua posição, Kimmich optou por não se vacinar contra a Covid-19. Segundo ele, não existem estudos conclusivos sobre o efeito a longo prazo do imunizante. No país, a informação foi recebida com polêmica, o que gerou comoção de políticos, incluindo a chanceler Angela Merkel, pedindo para que o atleta recebesse a vacina. Da mesma forma, ídolos do futebol se posicionaram contra a escolha do jogador.

De acordo com dados do Our World in Data, 67,7% da população alemã está completamente vacinada No último mês, os números na Alemanha apresentam estagnação e em dois meses houve um aumento de apenas 4% de pessoas totalmente imunizadas. Na última semana, o país europeu registrou um aumento de novas infecções e tem uma média de 44.941 novos casos de Covid-19 nos últimos sete dias.

