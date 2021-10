Kimmich diz que recusou vacina contra Covid-19: “Tenho algumas dúvidas”

23 out 2021, 15h02

23 out 2021, 15h02

Joshua Kimmich, 26 anos, jogador do Bayern de Munique, afirmou que não se vacinou contra a Covid-19. O atleta disse, após a goleada por 4 a 0 do clube bávaro contra o Hoffenheim pelo Campeonato Alemão, neste sábado, 23, que prefere aguardar novos estudos sobre o imunizante.

“Sim, não me vacinei. Ainda tenho algumas dúvidas sobre estudos de longo prazo. Cumpro todas as medidas de segurança, não sou negacionista da Covid-19 ou antivacina. Existem algumas pessoas que têm dúvidas e elas têm as suas razões”, disse Kimmich, à estação televisiva germânica Sky Sport.

“Também não digo categoricamente que não serei vacinado. É muito possível que eu receba a vacina no futuro”, completa o jogador alemão.

A decisão de Kimmich vai contra fatos e estudos científicos, que comprovam que as vacinas são seguras e são a única forma de reduzir os riscos de consequências graves em caso de contrair o vírus.