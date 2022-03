Khedira diz que Löw ameaçou substituir quem fizesse piada no 7 a 1

O ex-volante alemão Sami Khedira, aposentado há quase nove meses do futebol profissional, revelou bastidores do vestiário da histórica vitória por 7 a 1 da Alemanha sobre a seleção brasileira, em Belo Horizonte, pela semifinal da Copa do Mundo de 2014. Autor do quinto gol da partida, Khedira disse que o então técnico Joachim Löw ameaçou substituir e até deixar de fora da final qualquer jogador que fizesse piadas ou adotasse conduta não profissional.

“Löw foi a parte mais importante do dia. No intervalo, disse que se alguém baixasse seu rendimento ou mesmo fizesse piadas por sobre estar 5 a 0, substituiria de imediato e não jogaria a final”, explicou Khedira em entevista à ESPN.

“Nos pediu que levássemos a sério e respeitássemos a seleção brasileira. Mais que isso, que respeitássemos aos torcedores e ao país”, completou.

A derrota de 8 de julho de 2014 é considerada o maior vexame da história centenária da seleção. Também foi chamada de “Minerazo” – termo irônico utilizado frequentemente por jornais argentinos para relembrar a derrota da final da Copa de 1950.

A edição que aconteceu no país há quase oito anos foi a segunda na história e chegou carregada de pressão, pois a primeira disputada em terras brasileiras, em 1950, terminou com derrota, após uma vitória uruguaia na final, em pleno Maracanã. Assim, no Mundial de 2014, a responsabilidade de um título mundial ficou imensa sobre a seleção brasileira, mas foi quebrada pelo baile alemão.

Khedira deixou oficialmente o futebol profissional em junho de 2014, aos 34 anos. Ele se aposentou após jogar pouco mais de 20 vezes nos últimos três anos alegando que seu corpo não aguentava mais as exigências do esporte. O jogador com passagens marcantes por Real Madrid e Juventus foi oitavo daquela equipe a “pendurar as chuteiras”.

Antes dele, o lateral Philipp Lahm, o volante Bastian Schweinsteiger, o zagueiro Benedikt Höwedes, o meia-atacante Andre Schürrle, o zagueiro Per Mertesacker, o atacante Miroslav Klose e o goleiro Roman Weidenfeller também já não atuam mais.

