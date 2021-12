Kazu, o jogador mais velho do mundo, tem novo clube no Japão

O atacante japonês Kazuyoshi Miura continuará em atividade mesmo aos 54 anos. Na próxima temporada, o jogador que atuou no futebol brasileiro por Santos, Palmeiras, Coritiba, CRB-AL e outros clubes do Brasil defenderá o Suzuka Point Getters, equipe da quarta divisão do Japão. Ele deixou o Yokohama FC, onde estava desde 2006. Esta será a 13ª equipe da longeva carreira no futebol.

Idolatrado em seu país, “King Kazu” se tornou em 2017 o jogador profissional mais velho em atividade no mundo e também o mais velho a ter marcado um gol em competições oficiais, superando a lenda inglesa Stanley Matthews, que detinha os dois recordes. De acordo com as estatísticas do site oGol, Kazu soma 856 jogos na carreira.

Kazu, que completará 55 anos em 26 de fevereiro, disputará a 36ª temporada da sua carreira em 2022. Ele também atuou em times da Europa, como o italiano Genoa e o croata Dínamo Zagreb. Pela seleção japonesa, disputou 89 jogos e marcou 55 gols.

O veterano chegou até a inspirar o autor da série de mangá ‘Capitão Tsubasa’ (conhecida como ‘Super Campeões’, no Brasil), Yoichi Takahashi, e virou um grande garoto-propaganda do esporte. Retornou ao seu país no começo dos anos 1990.

